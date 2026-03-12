Odkryj na telewizorze świat rozrywki Hue z urządzeniem Hue HDMI Sync Box 4K. Filmy, seriale i gry ożywają dzięki dopasowanemu kolorystycznie oświetleniu, które odmienia sposób oglądania. Bez wysiłku synchronizuj lampy Hue z ulubionymi treściami i ciesz się płynnym, wyraźnym obrazem, który bez zakłóceń nadąża za każdą chwilą na ekranie dzięki rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Dzięki kompaktowej konstrukcji i prostej konfiguracji HDMI urządzenie Hue Play Sync Box 4K z łatwością mieści się w każdej strefie rozrywki. Skonfiguruj strefę rozrywki w aplikacji Hue, zsynchronizuj oświetlenie z urządzeniem Hue Play Sync Box 4K, a następnie dostosuj efekty do oglądanych treści lub gier.

Obsługuje rozdzielczość 4K przy 60Hz

Synchronizuj treści za pomocą aplikacji Hue

Prosta konstrukcja o niewielkich gabarytach

Dodaj do 10 świateł za pomocą Hue Bridge

Łatwa instalacja i konfiguracja