Philips Hue Play HDMI sync box 4K

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Informacje o Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Odkryj na telewizorze świat rozrywki Hue z urządzeniem Hue HDMI Sync Box 4K. Filmy, seriale i gry ożywają dzięki dopasowanemu kolorystycznie oświetleniu, które odmienia sposób oglądania. Bez wysiłku synchronizuj lampy Hue z ulubionymi treściami i ciesz się płynnym, wyraźnym obrazem, który bez zakłóceń nadąża za każdą chwilą na ekranie dzięki rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Dzięki kompaktowej konstrukcji i prostej konfiguracji HDMI urządzenie Hue Play Sync Box 4K z łatwością mieści się w każdej strefie rozrywki. Skonfiguruj strefę rozrywki w aplikacji Hue, zsynchronizuj oświetlenie z urządzeniem Hue Play Sync Box 4K, a następnie dostosuj efekty do oglądanych treści lub gier.

  • Obsługuje rozdzielczość 4K przy 60Hz
  • Synchronizuj treści za pomocą aplikacji Hue
  • Prosta konstrukcja o niewielkich gabarytach
  • Dodaj do 10 świateł za pomocą Hue Bridge
  • Łatwa instalacja i konfiguracja
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