Philips Hue Play HDMI sync box 4K
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Informacje o Philips Hue Play HDMI sync box 4K
Odkryj na telewizorze świat rozrywki Hue z urządzeniem Hue HDMI Sync Box 4K. Filmy, seriale i gry ożywają dzięki dopasowanemu kolorystycznie oświetleniu, które odmienia sposób oglądania. Bez wysiłku synchronizuj lampy Hue z ulubionymi treściami i ciesz się płynnym, wyraźnym obrazem, który bez zakłóceń nadąża za każdą chwilą na ekranie dzięki rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Dzięki kompaktowej konstrukcji i prostej konfiguracji HDMI urządzenie Hue Play Sync Box 4K z łatwością mieści się w każdej strefie rozrywki. Skonfiguruj strefę rozrywki w aplikacji Hue, zsynchronizuj oświetlenie z urządzeniem Hue Play Sync Box 4K, a następnie dostosuj efekty do oglądanych treści lub gier.
- Obsługuje rozdzielczość 4K przy 60Hz
- Synchronizuj treści za pomocą aplikacji Hue
- Prosta konstrukcja o niewielkich gabarytach
- Dodaj do 10 świateł za pomocą Hue Bridge
- Łatwa instalacja i konfiguracja
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103141644
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Matowy czarny
- Materiał
- Plastik
Trwałość
- Nominalny okres eksploatacji
- 10 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Typ wtyczki
- Type C
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103141644
- Waga netto
- 0,23 kg
- Waga brutto
- 0,35 kg
- Wysokość
- 174 mm
- Długość
- 79 mm
- Szerokość
- 146 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004315002
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 1,2
- Moc
- 5
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 1 000
- Całkowita wysokość
- 23 mm
- Całkowita długość
- 117 mm
- Całkowita szerokość
- 87 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Zasilanie sieciowe
- AC 100-240
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- Not applicable
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Nie
- Opcje montażowe
- Możliwość przenoszenia
Źródło światła
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- No
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- HDMI
- Tak
- Rozdzielczość wideo
- 4K60
- Formaty wideo
- NA
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Not applicable
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu