Ten produkt przeznaczony jest do inteligentnych świateł. Przewodowy moduł utrzymuje zasilanie oświetlenia Philips Hue i możliwość sterowania nim — nawet gdy ktoś wyłączy przełącznik ścienny. Zasilany jest z instalacji elektrycznej w domu, dzięki czemu nie trzeba wymieniać baterii. Zamontuj moduł za przełącznikiem ściennym lub w suficie nad oprawą oświetleniową, gdzie dostępny jest przewód neutralny. Po zainstalowaniu możesz używać istniejącego przełącznika do sterowania światłami w pomieszczeniach i strefach lub przełączać swoje ulubione, gotowe sceny jednym ruchem. Wymaga Hue Bridge, który korzysta z niezawodnego połączenia Zigbee do lokalnej kontroli, dzięki czemu światła reagują nawet wtedy, gdy Wi-Fi nie działa. Więcej informacji: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Zapewnia dostęp do świateł Hue

Zmienia istniejące przełączniki w inteligentne

Sterowanie światłami, pomieszczeniami lub strefami

Bez baterii, wymagany przewód neutralny

Wymaga Hue Bridge