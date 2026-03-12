Przewodowy moduł przełącznika ściennego do inteligentnych świateł (1 szt.)

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Zbliżenie przedniej części produktu Hue Przewodowy moduł przełącznika ściennego do inteligentnych świateł (1 szt.)
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Bridge Pro

Bridge Pro

449,99 zł

Do Przewodowy moduł przełącznika ściennego do inteligentnych świateł (1 szt.) Potrzebny jest Bridge

Informacje o Przewodowy moduł przełącznika ściennego do inteligentnych świateł (1 szt.)

Ten produkt przeznaczony jest do inteligentnych świateł. Przewodowy moduł utrzymuje zasilanie oświetlenia Philips Hue i możliwość sterowania nim — nawet gdy ktoś wyłączy przełącznik ścienny. Zasilany jest z instalacji elektrycznej w domu, dzięki czemu nie trzeba wymieniać baterii. Zamontuj moduł za przełącznikiem ściennym lub w suficie nad oprawą oświetleniową, gdzie dostępny jest przewód neutralny. Po zainstalowaniu możesz używać istniejącego przełącznika do sterowania światłami w pomieszczeniach i strefach lub przełączać swoje ulubione, gotowe sceny jednym ruchem. Wymaga Hue Bridge, który korzysta z niezawodnego połączenia Zigbee do lokalnej kontroli, dzięki czemu światła reagują nawet wtedy, gdy Wi-Fi nie działa. Więcej informacji: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Zapewnia dostęp do świateł Hue
  • Zmienia istniejące przełączniki w inteligentne
  • Sterowanie światłami, pomieszczeniami lub strefami
  • Bez baterii, wymagany przewód neutralny
  • Wymaga Hue Bridge
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