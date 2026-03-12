Signe gradient słup

Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Signe gradient słup
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Informacje o Signe gradient słup

W modelu Signe gradient połączono najwyższej klasy wzornictwo architektoniczne z inteligentnym oświetleniem. To elegancki element wystroju, który harmonijnie wpisuje się w architekturę domu, podkreślając ją subtelnym charakterem. Ustaw jej minimalistyczną, ultrasmukłą konstrukcję pionowo przy ścianie w salonie, sypialni lub domowym biurze, podłącz ją do zasilania i pozwól, aby światło podkreśliło charakter wnętrza. Zaawansowana technologia gradientowa delikatnie pokrywa ściany przejściami kolorów, dodając wnętrzu ciepła i głębi. Płynnie przechodź od ciepłych odcieni bieli tworzących relaksującą atmosferę do subtelnych dekoracyjnych gradientów kolorów budujących nastrój. Lampa Signe gradient została wykonana z precyzyjnie obrabianego czarnego aluminium, które nadaje jej wyrafinowany wygląd. Nagradzana aplikacja Hue zapewnia inteligentne sterowanie, automatyzacje i spersonalizowane aranżacje świetlne dopasowane do Twojego stylu życia.

  • Światło białe i kolorowe światło gradientowe
  • Efekty rozświetlania ściany
  • Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0.1%
  • Ultrasmukły profil
  • Wykończenie z czarnego aluminium
  • Przelewy24
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