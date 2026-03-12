W modelu Signe gradient połączono najwyższej klasy wzornictwo architektoniczne z inteligentnym oświetleniem. To elegancki element wystroju, który harmonijnie wpisuje się w architekturę domu, podkreślając ją subtelnym charakterem. Ustaw jej minimalistyczną, ultrasmukłą konstrukcję pionowo przy ścianie w salonie, sypialni lub domowym biurze, podłącz ją do zasilania i pozwól, aby światło podkreśliło charakter wnętrza. Zaawansowana technologia gradientowa delikatnie pokrywa ściany przejściami kolorów, dodając wnętrzu ciepła i głębi. Płynnie przechodź od ciepłych odcieni bieli tworzących relaksującą atmosferę do subtelnych dekoracyjnych gradientów kolorów budujących nastrój. Lampa Signe gradient została wykonana z precyzyjnie obrabianego czarnego aluminium, które nadaje jej wyrafinowany wygląd. Nagradzana aplikacja Hue zapewnia inteligentne sterowanie, automatyzacje i spersonalizowane aranżacje świetlne dopasowane do Twojego stylu życia.

Światło białe i kolorowe światło gradientowe

Efekty rozświetlania ściany

Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0.1%

Ultrasmukły profil

Wykończenie z czarnego aluminium