Stwórz pełną energii atmosferę na zewnątrz dzięki idealnie jednolitej linii światła. Zewnętrzna taśma LED OmniGlow zapewnia nieskazitelnie płynne gradienty kolorowego światła w każdej chwili — podczas spotkań na tarasie, odpoczynku na trawniku czy witania gości przed domem. Zaawansowana technologia OmniGlow eliminuje widoczne punkty diod LED, zapewniając jednolite światło na całej długości taśmy. Nie musisz ukrywać taśmy LED — wyeksponuj ją i korzystaj z niej jako światła bezpośredniego. OmniGlow nie tylko tworzy odpowiedni nastrój. Jej bardzo jasne, czyste białe światło o strumieniu 2100 lm doskonale sprawdza się również jako praktyczne oświetlenie zewnętrzne. Płynnie przełączaj się między efektownym oświetleniem nastrojowym a oświetleniem zadaniowym. Poprowadź OmniGlow wzdłuż krawędzi tarasu, ścian, balkonów, a nawet elewacji, linii dachu i ścieżek wokół domu. Odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja zapewnia niezawodne działanie przez cały rok. Przytnij taśmę LED do swojej przestrzeni i ponownie zabezpiecz jej zakończenie za pomocą sprzedawanego oddzielnie zestawu uszczelniającego. Korzystaj z łatwego sterowania, personalizacji i automatyzacji za pomocą aplikacji Hue oraz asystentów głosowych.

OmniGlow ultra-gładkie efekty gradientu

Precyzyjne dopasowanie kolorów Chromasync

Ultrajasne, prawdziwie białe światło

Do 2100 lumenów

Przytnij i uszczelnij ponownie (zestaw sprzedawany osobno)