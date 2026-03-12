Zewnętrzna taśma LED OmniGlow 5 m
Obecna cena to 1349,99 zł
Obecna cena to 1349,99 zł
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Informacje o Zewnętrzna taśma LED OmniGlow 5 m
Stwórz pełną energii atmosferę na zewnątrz dzięki idealnie jednolitej linii światła. Zewnętrzna taśma LED OmniGlow zapewnia nieskazitelnie płynne gradienty kolorowego światła w każdej chwili — podczas spotkań na tarasie, odpoczynku na trawniku czy witania gości przed domem. Zaawansowana technologia OmniGlow eliminuje widoczne punkty diod LED, zapewniając jednolite światło na całej długości taśmy. Nie musisz ukrywać taśmy LED — wyeksponuj ją i korzystaj z niej jako światła bezpośredniego. OmniGlow nie tylko tworzy odpowiedni nastrój. Jej bardzo jasne, czyste białe światło o strumieniu 2100 lm doskonale sprawdza się również jako praktyczne oświetlenie zewnętrzne. Płynnie przełączaj się między efektownym oświetleniem nastrojowym a oświetleniem zadaniowym. Poprowadź OmniGlow wzdłuż krawędzi tarasu, ścian, balkonów, a nawet elewacji, linii dachu i ścieżek wokół domu. Odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja zapewnia niezawodne działanie przez cały rok. Przytnij taśmę LED do swojej przestrzeni i ponownie zabezpiecz jej zakończenie za pomocą sprzedawanego oddzielnie zestawu uszczelniającego. Korzystaj z łatwego sterowania, personalizacji i automatyzacji za pomocą aplikacji Hue oraz asystentów głosowych.
- OmniGlow ultra-gładkie efekty gradientu
- Precyzyjne dopasowanie kolorów Chromasync
- Ultrajasne, prawdziwie białe światło
- Do 2100 lumenów
- Przytnij i uszczelnij ponownie (zestaw sprzedawany osobno)
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103167026
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Matowy biały
- Materiał
- Silikon
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 50 000
- Zakres temperatury otoczenia
- Od -20°C do +45°C
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- No
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
Właściwości światła
- Kąt rozsyłu światła
- 120
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- 80
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- 1.5
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 50
Girlanda/taśma oświetleniowa
- Możliwość cięcia
- Tak
- Możliwość przedłużenia
- Nie
- Napięcie wejściowe
- 24V
- Długość
- 5 000 mm
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Balkon, Ogród, Na zewnątrz, Patio
- Styl
- Nowoczesna
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103167026
- Waga netto
- 1,08 kg
- Waga brutto
- 1,4 kg
- Wysokość
- 296 mm
- Długość
- 296 mm
- Szerokość
- 87 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004438501
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,50
- Moc
- 30
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 30
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 2 500
- Całkowita wysokość
- 8,5 mm
- Całkowita długość
- 5 000 mm
- Całkowita szerokość
- 17 mm
- Długość kabla do pierwszej diody LED
- 500 mm
- Długość girlandy
- 5 000 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 1 970
- Technologia źródła światła
- LED
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP67 (zasilacz IP44)
- Klasa ochronności
- Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Strumień świetlny przy 2700K
- 1 740
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
Źródło światła
- Wygląd
- 17mm*8.5mm*5000mm
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu