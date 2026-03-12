Zestaw startowy paneli ściennych Hexagon
Obecna cena to 899,99 zł
Obecna cena to 899,99 zł
Nowość
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Informacje o Zestaw startowy paneli ściennych Hexagon
Panele Nanoleaf kompatybilne z Philips Hue za pomocą modułu kinkietu. Steruj panelami w aplikacji Hue razem z innymi światłami. Dostępne tylko wraz z modułem kinkietu Hue. Dostępne tylko w zestawie.
- Panele świetlne Nanoleaf
- Współpracuje z Philips Hue przez moduł oświetlenia ściennego
- Sterowanie przez aplikację Hue, głosowo i przez akcesoria
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103170194
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- Plastik
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 2 500
- Zakres temperatury otoczenia
- Od 0°C do +40°C
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- No
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
- Typ wtyczki
- Type C
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- -
- Temperatura barwowa
- 2200-6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- 0
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Pokój rozrywki, Salon
- Styl
- Nowoczesna
Wymiary i waga opakowania
- Waga netto
- 2,05 kg
- Waga brutto
- 2,05 kg
- Wysokość
- 0 mm
- Długość
- 0 mm
- Szerokość
- 0 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004448401
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 10 mm
- Całkowita długość
- 115 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Technologia źródła światła
- LED
- Barwa światła
- Światło kolorowe
- Zasilanie sieciowe
- 100–240 V
- Źródło światła w zestawie
- NA
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba źródeł światła
- 6
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- Not applicable
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Nie
- Opcje montażowe
- Ściana
Źródło światła
- Wygląd
- Hexagon
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge
Inne
- Instrukcja obsługi
- Brak instrukcji obsługi
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu