Zestaw startowy paneli ściennych Hexagon

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Zbliżenie przedniej części produktu Lampy ścienne Zestaw startowy paneli ściennych Hexagon
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Informacje o Zestaw startowy paneli ściennych Hexagon

Panele Nanoleaf kompatybilne z Philips Hue za pomocą modułu kinkietu. Steruj panelami w aplikacji Hue razem z innymi światłami. Dostępne tylko wraz z modułem kinkietu Hue. Dostępne tylko w zestawie.

  • Panele świetlne Nanoleaf
  • Współpracuje z Philips Hue przez moduł oświetlenia ściennego
  • Sterowanie przez aplikację Hue, głosowo i przez akcesoria
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