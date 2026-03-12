Uchwyty do taśmy LED Philips Hue Play Gradient

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Informacje o Uchwyty do taśmy LED Philips Hue Play Gradient

Łatwo zamontuj lub ponownie zamontuj taśmę LED Play Gradient z tyłu telewizora za pomocą specjalnie zaprojektowanych uchwytów montażowych.

  • Samoprzylepny uchwyt do taśmy LED na telewizor
  • Solidne wykonanie
  • Kolor: czarny
  • Przelewy24
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