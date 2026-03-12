Uchwyty do taśmy LED Philips Hue Play Gradient
Obecna cena to 112,99 zł
Obecna cena to 112,99 zł
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Informacje o Uchwyty do taśmy LED Philips Hue Play Gradient
Łatwo zamontuj lub ponownie zamontuj taśmę LED Play Gradient z tyłu telewizora za pomocą specjalnie zaprojektowanych uchwytów montażowych.
- Samoprzylepny uchwyt do taśmy LED na telewizor
- Solidne wykonanie
- Kolor: czarny
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103168504
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Czarny
- Materiał
- Silikon
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103168504
- Waga netto
- 0,08 kg
- Waga brutto
- 0,14 kg
- Wysokość
- 166 mm
- Długość
- 45 mm
- Szerokość
- 89 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004447801
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 86,1 mm
- Całkowita długość
- 86,1 mm
- Całkowita szerokość
- 16,4 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu