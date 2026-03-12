/Kinkiet Philips Hue Scenova prostokątny
Obecna cena to 405,99 zł
Obecna cena to 405,99 zł
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Informacje o /Kinkiet Philips Hue Scenova prostokątny
Wprowadź nastrój Hue na zewnątrz! Ten kinkiet zewnętrzny sprawdzi się idealnie na patio, tarasie, w ogrodzie za domem lub przy drzwiach wejściowych, zapewniając dekoracyjne światło dookólne w regulowanym kolorze lub odcieniach bieli od ciepłej do chłodnej. Personalizuj każdą chwilę od zmierzchu do świtu — stwórz nastrój do posiłku na świeżym powietrzu lub relaksu pod gwiazdami. Zyskaj większe poczucie bezpieczeństwa po zmroku — ustaw światło na prawdziwie jasną biel, aby zobaczyć, kto jest przy drzwiach, lub znaleźć drogę. Chromasync zapewnia precyzyjne dopasowanie kolorów między wieloma światłami Hue, tworząc spójny nastrój. Dwuwarstwowy dyfuzor zapewnia miękkie, jednolite światło przez wygładzenie ostrych punktów LED i ograniczenie olśnienia, a jednocześnie zwiększa odporność na promieniowanie UV, aby zapobiegać żółknięciu z upływem czasu. Zamontuj to odporne na warunki atmosferyczne światło o stopniu ochrony IP44 na ścianach lub sufitach wokół domu, aby mieć światło dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz. Korzystaj z łatwego sterowania — nawet poza domem, opcji personalizacji i automatyzacji w aplikacji Hue oraz przez asystentów głosowych.
- Regulowane światło białe i kolorowe
- Wodoodporność (IP44)
- Powłoka Powershield odporna na plamy
- Montaż na ścianie lub suficie
- Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103165442
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Nie
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Czarny
- Materiał
- Plastik
Trwałość
- Zakres temperatury otoczenia
- Od -25°C do +45°C
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- No
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
- Możliwość przenoszenia
- Nie
- Typ wtyczki
- No plug
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- -
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 134
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Balkon, Ogród, Na zewnątrz, Patio
- Styl
- Nowoczesna
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103165442
- Waga netto
- 0,76 kg
- Waga brutto
- 0,98 kg
- Wysokość
- 215 mm
- Długość
- 120 mm
- Szerokość
- 155 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004444201
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Moc
- 7,2
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 7,2
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 86 mm
- Całkowita długość
- 180 mm
- Całkowita szerokość
- 122 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 775
- Technologia źródła światła
- Nie dotyczy
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Źródło światła w zestawie
- NA
- Kod IP
- IP44 (zasilacz IP20)
- Klasa ochronności
- Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Strumień świetlny przy 2700K
- 730
- Liczba źródeł światła
- 1
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Wet location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Opcje montażowe
- Sufit, Ściana
Źródło światła
- Wygląd
- rectangular
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu