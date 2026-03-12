Kwadratowy kinkiet zewnętrzny Scenova z inteligentnym światłem LED kolorowym i białym. Odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja do patio, ogrodów i wejść, z kontrolą w aplikacji i głosową.

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Zbliżenie przedniej części produktu Oprawy zewnętrzne Kwadratowy kinkiet zewnętrzny Scenova z inteligentnym światłem LED kolorowym i białym. Odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja do patio, ogrodów i wejść, z kontrolą w aplikacji i głosową.
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Informacje o Kwadratowy kinkiet zewnętrzny Scenova z inteligentnym światłem LED kolorowym i białym. Odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja do patio, ogrodów i wejść, z kontrolą w aplikacji i głosową.

Wprowadź nastrój Hue na zewnątrz! Ten kinkiet zewnętrzny sprawdzi się idealnie na patio, tarasie, w ogrodzie za domem lub przy drzwiach wejściowych, zapewniając dekoracyjne światło dookólne w regulowanym kolorze lub odcieniach bieli od ciepłej do chłodnej. Personalizuj każdą chwilę od zmierzchu do świtu — stwórz nastrój do posiłku na świeżym powietrzu lub relaksu pod gwiazdami. Zyskaj większe poczucie bezpieczeństwa po zmroku — ustaw światło na prawdziwie jasną biel, aby zobaczyć, kto jest przy drzwiach, lub znaleźć drogę. Chromasync zapewnia precyzyjne dopasowanie kolorów między wieloma światłami Hue, tworząc spójny nastrój. Dwuwarstwowy dyfuzor zapewnia miękkie, jednolite światło przez wygładzenie ostrych punktów LED i ograniczenie olśnienia, a jednocześnie zwiększa odporność na promieniowanie UV, aby zapobiegać żółknięciu z upływem czasu. Zamontuj to odporne na warunki atmosferyczne światło o stopniu ochrony IP44 na ścianach lub sufitach wokół domu, aby mieć światło dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz. Korzystaj z łatwego sterowania — nawet poza domem, opcji personalizacji i automatyzacji w aplikacji Hue oraz przez asystentów głosowych.

  • Regulowane światło białe i kolorowe
  • Wodoodporność (IP44)
  • Powłoka Powershield odporna na plamy
  • Montaż na ścianie lub suficie
  • Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
  • Przelewy24
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