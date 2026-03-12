Wprowadź nastrój Hue na zewnątrz! Ten zewnętrzny reflektor punktowy sprawdzi się na patio, tarasie, w ogrodzie za domem i przy drzwiach wejściowych, zapewniając skupioną wiązkę dekoracyjnego światła kolorowego lub regulowanego światła białego. Personalizuj każdą chwilę od zmierzchu do świtu — od posiłku na świeżym powietrzu po relaks pod gwiazdami. Po zmroku przełącz na jasne białe światło, aby zyskać większe poczucie bezpieczeństwa, gdy chcesz zobaczyć, kto jest przy drzwiach, lub znaleźć drogę. Chromasync zapewnia precyzyjne dopasowanie kolorów między wieloma światłami Hue, tworząc spójny wygląd. Trwała oprawa (IP44) jest odporna na warunki atmosferyczne, a powłoka Powershield pomaga zapobiegać powstawaniu przebarwień z upływem czasu. Subtelna konstrukcja pięknie pasuje do każdej ściany wokół domu, zapewniając światło dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz. Korzystaj z łatwego sterowania — nawet poza domem, opcji personalizacji i automatyzacji w aplikacji Hue oraz przez asystentów głosowych.

Regulowane światło białe i kolorowe

Wodoodporność (IP44)

Powłoka Powershield odporna na plamy

Montaż na ścianie

Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu