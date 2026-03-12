Reflektor ścienny Philips Hue Muscari
Obecna cena to 360,99 zł
Obecna cena to 360,99 zł
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Informacje o Reflektor ścienny Philips Hue Muscari
Wprowadź nastrój Hue na zewnątrz! Ten zewnętrzny reflektor punktowy sprawdzi się na patio, tarasie, w ogrodzie za domem i przy drzwiach wejściowych, zapewniając skupioną wiązkę dekoracyjnego światła kolorowego lub regulowanego światła białego. Personalizuj każdą chwilę od zmierzchu do świtu — od posiłku na świeżym powietrzu po relaks pod gwiazdami. Po zmroku przełącz na jasne białe światło, aby zyskać większe poczucie bezpieczeństwa, gdy chcesz zobaczyć, kto jest przy drzwiach, lub znaleźć drogę. Chromasync zapewnia precyzyjne dopasowanie kolorów między wieloma światłami Hue, tworząc spójny wygląd. Trwała oprawa (IP44) jest odporna na warunki atmosferyczne, a powłoka Powershield pomaga zapobiegać powstawaniu przebarwień z upływem czasu. Subtelna konstrukcja pięknie pasuje do każdej ściany wokół domu, zapewniając światło dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz. Korzystaj z łatwego sterowania — nawet poza domem, opcji personalizacji i automatyzacji w aplikacji Hue oraz przez asystentów głosowych.
- Regulowane światło białe i kolorowe
- Wodoodporność (IP44)
- Powłoka Powershield odporna na plamy
- Montaż na ścianie
- Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103165589
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Czarny
- Materiał
- Aluminium
Trwałość
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
- Zakres temperatury otoczenia
- Od -25°C do +45°C
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- No
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Nie
- Możliwość przenoszenia
- Nie
- Typ wtyczki
- No plug
Właściwości światła
- Kąt rozsyłu światła
- 40
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- -
- Temperatura barwowa
- 2000-6500 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 95
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Balkon, Ogród, Na zewnątrz, Patio
- Styl
- Nowoczesna
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103165589
- Waga netto
- 0,49 kg
- Waga brutto
- 0,63 kg
- Wysokość
- 130 mm
- Długość
- 105 mm
- Szerokość
- 135 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004444401
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Moc
- 4,2
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 4,2
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 90 mm
- Całkowita długość
- 113 mm
- Całkowita szerokość
- 120 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 400
- Technologia źródła światła
- LED
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Źródło światła w zestawie
- 4.2
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła
- 5
- Kod IP
- IP44
- Klasa ochronności
- Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba źródeł światła
- 1
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Wet location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Opcje montażowe
- Ściana
Źródło światła
- Wygląd
- tube
- Napięcie wejściowe
- 220V-240V
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Not applicable
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu