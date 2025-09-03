Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Secure Kamera biurkowa Secure 2K

Kamera biurkowa Secure 2K

Zabezpiecz pomieszczenie za pomocą kamery biurkowej Philips Hue 2K Secure w czarnym kolorze. Rozdzielczość 2K zapewni wyrazistość nagrań za dnia i w nocy. Niewielkie gabaryty sprawiają, że kamera idealnie się wkomponuje w domowe otoczenie. Inteligentne wykrywanie ruchu i dwukierunkowe przesyłanie dźwięku pozwalają zachować łączność przez cały czas w każdym miejscu. Gdy kamera wykryje ruch, światła Hue przełączają się do trybu alarmowego, rozświetlając wnętrze domu w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Typ

Kolor

variant.group.resolution

Najważniejsze cechy produktu

  • Seamless integration with Philips Hue lights
  • Get alerts when motion is detected
  • 2K video to see every detail cleary
  • Stylish and compact desktop stand included
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu

Mostek Hue zapewnia dostęp do pełnego zestawu zabezpieczeń inteligentnego domu, takich jak alarmy świetlne i dźwiękowe, automatyczna symulacja obecności oraz możliwość rozszerzenia konfiguracji zabezpieczeń domu lub inteligentnego oświetlenia.

Otrzymuj powiadomienia bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne za każdym razem, gdy kamera Secure wykryje ruch. Utwórz strefy aktywności lub przesyłek, aby otrzymywać powiadomienia w zależności od tego, co wyzwala ruch — może to być na przykład osoba, zwierzę, pojazd lub przesyłka.

Użyj kamery Secure z automatyczną symulacją obecności i funkcją dwukierunkowej rozmowy, aby zapewnić swojemu domowi dodatkową warstwę zabezpieczeń i uzyskać dzięki temu większe poczucie bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Wymiary i waga opakowania

  • EAN/UPC — produkt

    8721103045737

  • Waga netto

    700,9 g

  • Waga brutto

    1 083,8 g

  • Wysokość

    140 mm

  • Długość

    219 mm

  • Szerokość

    176 mm

  • Numer materiału (12NC)

    929004258404

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Kamera

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

