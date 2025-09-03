Zabezpiecz pomieszczenie za pomocą kamery biurkowej Philips Hue 2K Secure w białym kolorze. Rozdzielczość 2K zapewni wyrazistość nagrań za dnia i w nocy. Niewielkie gabaryty sprawiają, że kamera idealnie się wkomponuje w domowe otoczenie. Inteligentne wykrywanie ruchu i dwukierunkowe przesyłanie dźwięku pozwalają zachować łączność przez cały czas w każdym miejscu. Gdy kamera wykryje ruch, światła Hue przełączają się do trybu alarmowego, rozświetlając wnętrze domu w celu zwiększenia bezpieczeństwa.