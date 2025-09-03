* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Kamera przewodowa Secure 2K
Pomóż chronić to, co najważniejsze z przewodową kamerą bezpieczeństwa Hue 2K w kolorze czarnym. Wyjątkowo wyraźny obraz w rozdzielczości 2K — dzięki dużej gęstości pikseli — pozwala zobaczyć każdy szczegół, w dzień i w nocy. Zbudowany do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyposażony w inteligentną detekcję ruchu, czuwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co więcej, płynnie współpracuje ze światłami Hue, uruchamiając alarmy świetlne lub włączając światła po wykryciu aktywności, zmieniając cały system oświetlenia w inteligentnego sojusznika w zakresie bezpieczeństwa.
Typ
Kolor
variant.group.resolution
Najważniejsze cechy produktu
- Seamless integration with Philips Hue lights
- Get alerts when motion is detected
- 2K video to see every detail cleary
- For indoor and outdoor use
- Wired for continuous power
Uzyskaj dostęp do wszystkich zabezpieczeń dzięki mostkowi Philips Hue
Mostek Hue zapewnia dostęp do pełnego zestawu zabezpieczeń inteligentnego domu, takich jak alarmy świetlne i dźwiękowe, automatyczna symulacja obecności oraz możliwość rozszerzenia konfiguracji zabezpieczeń domu lub inteligentnego oświetlenia.
Monitoruj swój dom
Otrzymuj powiadomienia bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne za każdym razem, gdy kamera Secure wykryje ruch. Utwórz strefy aktywności lub przesyłek, aby otrzymywać powiadomienia w zależności od tego, co wyzwala ruch — może to być na przykład osoba, zwierzę, pojazd lub przesyłka.
Stwórz wrażenie swojej obecności w domu, nawet gdy Cię w nim nie ma
Użyj kamery Secure z automatyczną symulacją obecności i funkcją dwukierunkowej rozmowy, aby zapewnić swojemu domowi dodatkową warstwę zabezpieczeń i uzyskać dzięki temu większe poczucie bezpieczeństwa.
Dane techniczne
Wymiary i waga opakowania
Wymiary i waga opakowania
EAN/UPC — produkt
8721103045027
Waga netto
504,3 g
Waga brutto
857,7 g
Wysokość
140 mm
Długość
146 mm
Szerokość
176 mm
Numer materiału (12NC)
929004258401