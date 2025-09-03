Pomóż chronić to, co najważniejsze z przewodową kamerą bezpieczeństwa Hue 2K w kolorze białym. Wyjątkowo wyraźny obraz w rozdzielczości 2K — dzięki dużej gęstości pikseli — pozwala zobaczyć każdy szczegół, w dzień i w nocy. Zbudowany do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyposażony w inteligentną detekcję ruchu, czuwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co więcej, płynnie współpracuje ze światłami Hue, uruchamiając alarmy świetlne lub włączając światła po wykryciu aktywności, zmieniając cały system oświetlenia w inteligentnego sojusznika w zakresie bezpieczeństwa.