I sin kärna har LED-lampor med Bluetooth ett kompakt chip som tar emot kommandon över kortvågsradiovågor (ungefär 10 m), När du använder appen eller en kompatibel röstassistens meddelar signalen varje lampa om den ska öka eller minska ljusstyrkan eller byta färg.

Eftersom kontrollen sker lokalt är svaren snabba och tillförlitliga. Även om internet ligger nere fungerar dina lampor. Varje ljuskälla kommer ihåg den senaste inställningen, så den är exakt som du lämnade den.

Moderna Bluetooth-aktiverade Philips Hue bulbs har även support för Zigbee. Det innebär att om du någonsin lägger till en Hue Bridge behöver du inte byta ut något – du kan bara para ihop dina befintliga ljuskällor och låsa upp synkronisering av automation för hela hemmet, sensorer och underhållning.