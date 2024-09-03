Mer av en konsolspelare? Använd Play HDMI Hue sync box 8K, som stöder bild av högsta kvalitet för den ultimata ljussynkroniseringsupplevelsen. Med hjälp av de fyra HDMI-portarna kan du ansluta den spelkonsol du använder – och sedan synkronisera dina spel med lamporna runt dig.

Använd Hue Play gradient lightstrip för TV. Den finns i tre storlekar och inkluderar monteringsklämmor som gör det enkelt att fästa på baksidan av TV:n.

För extra blandning av färgglada ljus, placera ett Play gradient light tube, som du kan vända på för perfekt vinkel under TV:n. Kom ihåg att du kan synkronisera upp till 10 lampor samtidigt, så att du kan lägga till fler i rummet för en helt uppslukande effekt.