5 september 2024
Oavsett om du vill bygga den ultimata solostridsstationen eller ett utrymme där du och dina vänner kan döda fiender tillsammans, skapar spelljus upplevelser på nästa nivå. Här är våra bästa förslag för gamingrumsbelysning.
Gaminglampor för din dator
Gamingrumsbelysningar för datorkonfigurationer är utformade för att ge dig en verkligt uppslukande upplevelse – särskilt när du synkroniserar dem med din skärm.
Bakgrundsbelysning för bildskärmar
Hue Play gradient lightstrip för dator designades för bakgrundsbelysning för bildskärm. Ljusslingan är gjord för installationer med en eller tre skärmar och fästs enkelt på baksidan av bildskärmarna med de medföljande fästena. Ljusslingorna har lysdioder som kan styras individuellt med "zoner" av färg – detta säkerställer en jämn blandning av ljus.
Spellampor för mer effekt
Alla färgkompatibla Hue-lampor kan läggas till i ett spelrum och synkroniseras med skärmen. Våra bästa förslag är Play ljusskena Play ljusskena, som kan läggas ned eller stå upprätt på vardera sidan av skärmen. En Signe bordslampa kan också användas på vardera sida av din datorspelskonfiguration för en extra gradient av färgstarkt ljus.
Synkronisera dina gaminglampor
När du har placerat ut dina ljusslingor kan du ställa in dem på ett ljus – eller flera belysningsfärger – för ett färgstarkt sken runt bildskärmen. Men du kan göra något ännu bättre: synkronisera dem med din skärm, så att belysningarna dimras, lyser upp och blinkar tillsammans med handlingen i spelet! Med den kostnadsfria Hue Sync-appen till dator kan du synkronisera det som finns på skärmen med lamporna i datorspelsrummet.
Gaminglampor för din TV
Mer av en konsolspelare? Använd Play HDMI Hue sync box 8K, som stöder bild av högsta kvalitet för den ultimata ljussynkroniseringsupplevelsen. Med hjälp av de fyra HDMI-portarna kan du ansluta den spelkonsol du använder – och sedan synkronisera dina spel med lamporna runt dig.
Använd Hue Play gradient lightstrip för TV. Den finns i tre storlekar och inkluderar monteringsklämmor som gör det enkelt att fästa på baksidan av TV:n.
För extra blandning av färgglada ljus, placera ett Play gradient light tube, som du kan vända på för perfekt vinkel under TV:n. Kom ihåg att du kan synkronisera upp till 10 lampor samtidigt, så att du kan lägga till fler i rummet för en helt uppslukande effekt.
Kontor på dagen, gamingrum på kvällen
Det är inte alla som har ett utrymme som enbart är dedikerat till spel – till exempel kan ditt gamingutrymme fungera som ett sovrum eller hemmakontor. Lyckligtvis kan dina smarta lampor skapa den perfekta atmosfären oavsett om du spelar eller inte.
Om ditt gamingrum också är ett kontor, försök att ställa in dina gamingrumslampor till ljusreceptet Koncentration medan du arbetar. Den har en inställning för vitt ljus som hjälper dig att fokusera. Är ditt spelutrymme också ett sovrum? Prova en Somna-automatisering, som sakta förändrar ljuset till ett varmt sken som signalerar att det är dags att sova – inga fler sena gamingsessioner!