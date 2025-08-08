Support

Berika din utomhusmiljö

Låt fantasin flöda och låt Philips Hue få din utomhusmiljö att se så bra ut som möjligt. Du kan anpassa stämningen till alla tillfällen: en stor fest, en intim middag eller en stund av avkoppling en sen sommarkväll.

Berika din utomhusmiljö

Upplev Hue - Smart trädgårdsbelysning

färger i hue appen

Skapa den perfekta stämningen utomhus

Förvandla en trist uteplats till ett vackert utomhusutrymme med Philips Hue. Placera ut färgade lampor och lys upp allt från väggar till gångstigar med roliga färger och glödande toner och skapa samtidigt förutsättningar för otroliga utomhusevenemang.

Hue utomhusbelysning med varmt till kallvitt ljus

Koppla av med ett varmt till kallvitt ljus

Förläng dina kvällar med Philips Hue utomhusbelysning. Skapa rätt stämning på din uteplats, balkong eller veranda och slappna av. Från det varma vita ljuset från sommarsolen till det iskalla dagsljuset på vintern: du kan njuta av vilken nyans av vitt ljus som helst som passar ditt humör året runt.​

En sittgrupp på en balkong på kvällen med Festavia ljusslingor med globlampor för utomhusbruk i rosa och gult med smart belysning.

Speciella ljuskällor för speciella tillfällen

Kommer familj eller vänner över? Ställ in din utomhusbelysning så den matchar varje tillfälle. Inred ditt utrymme med iögonfallande Festavia ljusslingor med globlampor, som lyser upp husets fasad med Festavia permanent belysning, dra ljusslingor längs kantlinjer och gångstigar eller lägg till färgrik partybelysning till trädgården med pollarbelysning och spotlights – de hjälper alla till att tillföra en magisk känsla vid mysiga middagar på balkongen, grillfest på uteplatsen eller party i trädgården. Skapa färgglada scener eller långsamma dynamiska effekter för att njuta av dessa speciella ögonblick till fullo.

Video om installation och utökning av Hue Outdoor-belysning

Enkelt att installera och uppgradera

Lys upp mörka gångstigar, framhäv din trädgårdsarkitektur eller skapa en unik stämning på uteplatsen. Du kan göra det själv med hjälp av Hue spottar eller pollare. Systemet har låg spänning, är säkert att använda i din trädgård och enkelt att installera. Glöm elektrikern: skapa och bygg ut som du vill.​

De mest populära utomhusprodukterna

Calla piedestal för utomhusbruk

Hue White and color ambiance

Calla piedestal för utomhusbruk
Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Nätaggregat säljs separat

1499,00 kr

Artikeln är nästan slut i lager

Impress piedestallampa (lågvolt)

Hue White and color ambiance

Impress piedestallampa (lågvolt)
Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue Bridge*

2189,00 kr

Lily spotlight för utomhusbruk

Hue White and color ambiance

Lily spotlight för utomhusbruk
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – basenhet
Smart styrning med Hue bridge*

4029,00 kr

3433,00 kr

Lightstrip Outdoor 5 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Outdoor 5 meter
1 x 5 meter ljusslinga
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – basenhet
Smart styrning med Hue Bridge*

2769,00 kr

2062,00 kr

Förlängningskabel 2,5 m för utomhusbruk + T-kontakt

Hue

Förlängningskabel 2,5 m för utomhusbruk + T-kontakt
Förlängningssladd
Längd 2,5 m
T-del medföljer

289,00 kr

Impress vägglampa för utomhusbruk (lågvolt)

Hue White and color ambiance

Impress vägglampa för utomhusbruk (lågvolt)
Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Nätaggregat säljs separat

1849,00 kr

Artikeln är nästan slut i lager

Lucca-väggbelysning för utomhusbruk

Hue White

Lucca-väggbelysning för utomhusbruk
E27 LED-ljuskälla medföljer
Varmvitt ljus (2 700 K)
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue bridge*

1159,00 kr

Möjligheter med smart trädgårdsbelysning

Känn dig välkommen hem med Philips Hue

Belysningar som välkomnar dig hem

Automatisera din belysning så att den välkomnar dig hem. Philips Hue lyser automatiskt upp din trädgård och uppfart när du kommer hem.

Läs mer om Philips Hue

Philips Hue är det smarta och trådlösa belysningssystemet som enkelt låter dig styra din belysning och skapa rätt stämning för varje tillfälle, inomhus och utomhus. Ge liv åt dina utomhusmiljöer med en serie specialdesignad utomhusbelysning.

Utomhusbelysning

Utomhusbelysning

Välj från vår serie med utomhusbelysning – specialdesignad för alla väderförhållanden.
Hue Bridge

Hue Bridge

Hue Bridge är hjärtat i ditt smarta belysningssystem och låter dig ansluta upp till 50 inomhus- och utomhusljuskällor och upptäcka oändliga möjligheter.
Styrsystem

Styrsystem

Det finns många smarta sätt att styra belysningen i hemmet, från Philips Hue-appen till trådlösa smarta strömbrytare och mycket mer.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

