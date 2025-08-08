Låt fantasin flöda och låt Philips Hue få din utomhusmiljö att se så bra ut som möjligt. Du kan anpassa stämningen till alla tillfällen: en stor fest, en intim middag eller en stund av avkoppling en sen sommarkväll.
Berika din utomhusmiljö
Upplev Hue - Smart trädgårdsbelysning
Skapa den perfekta stämningen utomhus
Förvandla en trist uteplats till ett vackert utomhusutrymme med Philips Hue. Placera ut färgade lampor och lys upp allt från väggar till gångstigar med roliga färger och glödande toner och skapa samtidigt förutsättningar för otroliga utomhusevenemang.
Koppla av med ett varmt till kallvitt ljus
Förläng dina kvällar med Philips Hue utomhusbelysning. Skapa rätt stämning på din uteplats, balkong eller veranda och slappna av. Från det varma vita ljuset från sommarsolen till det iskalla dagsljuset på vintern: du kan njuta av vilken nyans av vitt ljus som helst som passar ditt humör året runt.
Speciella ljuskällor för speciella tillfällen
Kommer familj eller vänner över? Ställ in din utomhusbelysning så den matchar varje tillfälle. Inred ditt utrymme med iögonfallande Festavia ljusslingor med globlampor, som lyser upp husets fasad med Festavia permanent belysning, dra ljusslingor längs kantlinjer och gångstigar eller lägg till färgrik partybelysning till trädgården med pollarbelysning och spotlights – de hjälper alla till att tillföra en magisk känsla vid mysiga middagar på balkongen, grillfest på uteplatsen eller party i trädgården. Skapa färgglada scener eller långsamma dynamiska effekter för att njuta av dessa speciella ögonblick till fullo.
Enkelt att installera och uppgradera
Lys upp mörka gångstigar, framhäv din trädgårdsarkitektur eller skapa en unik stämning på uteplatsen. Du kan göra det själv med hjälp av Hue spottar eller pollare. Systemet har låg spänning, är säkert att använda i din trädgård och enkelt att installera. Glöm elektrikern: skapa och bygg ut som du vill.
De mest populära utomhusprodukterna
Hue White and color ambiance
Calla piedestal för utomhusbruk
1499,00 kr
Hue White and color ambiance
Impress piedestallampa (lågvolt)
2189,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily spotlight för utomhusbruk
4029,00 kr
3433,00 kr
Hue White and color ambiance
Lightstrip Outdoor 5 meter
2769,00 kr
2062,00 kr
Hue
Förlängningskabel 2,5 m för utomhusbruk + T-kontakt
289,00 kr
Hue White and color ambiance
Impress vägglampa för utomhusbruk (lågvolt)
1849,00 kr
Hue White
Lucca-väggbelysning för utomhusbruk
1159,00 kr
Möjligheter med smart trädgårdsbelysning
Belysningar som välkomnar dig hem
Automatisera din belysning så att den välkomnar dig hem. Philips Hue lyser automatiskt upp din trädgård och uppfart när du kommer hem.
Läs mer om Philips Hue
Philips Hue är det smarta och trådlösa belysningssystemet som enkelt låter dig styra din belysning och skapa rätt stämning för varje tillfälle, inomhus och utomhus. Ge liv åt dina utomhusmiljöer med en serie specialdesignad utomhusbelysning.
Utomhusbelysning
Välj från vår serie med utomhusbelysning – specialdesignad för alla väderförhållanden.
Hue Bridge
Hue Bridge är hjärtat i ditt smarta belysningssystem och låter dig ansluta upp till 50 inomhus- och utomhusljuskällor och upptäcka oändliga möjligheter.
Styrsystem
Det finns många smarta sätt att styra belysningen i hemmet, från Philips Hue-appen till trådlösa smarta strömbrytare och mycket mer.
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.