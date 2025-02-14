Automatisera belysningen så att den välkomnar dig hem, lys upp din framsida och uppfart automatiskt och mycket mer – bara med Philips Hue!
Belysning som är så smart att den hälsar dig välkommen hem
Nu behöver du aldrig mer komma hem till ett mörkt hus! Med automatiseringsfunktionerna Komma hem och Iväg kan du ställa in belysningen så att den tänds automatiskt när du närmar dig hemmet – och släcks när du åker iväg.
Tänd belysningen med rörelse
Tänd belysningen automatiskt när utomhussensorn upptäcker aktivitet – och känn dig tryggare i hemmet. Utomhussensorn känner av rörelse och tänder belysningen automatiskt – och exponerar därmed oönskade besökare så att du kan känna dig tryggare hemma.
Få det att se ut som om du är hemma
Upplev tryggheten genom ett tryck i Philips Hue-appen! Skapa en automatiserad närvaroimitation så att det ser ut som att du är hemma, även när du inte är det – eller tänd och släck belysningen oavsett var i världen du befinner dig.
De mest populära utomhusprodukterna
Hue White and color ambiance
Lightstrip Outdoor 5 meter
2769,00 kr
2062,00 kr
Hue White and color ambiance
Resonate nedåtriktad
1389,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily XL spotlight för utomhusbruk
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Festavia ljusslingor
1389,00 kr
Hue
Utomhussensor
699,00 kr
Hue White and color ambiance
Appear vägglampa utomhus
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily spotlight för utomhusbruk
4029,00 kr
3433,00 kr
Hue White and color ambiance
Amarant utomhusstrålkastare
2189,00 kr
Hue White and color ambiance
Discover utomhusstrålkastare
2319,00 kr
Hue White and color ambiance
Resonate vägglampa utomhus
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Impress piedestallampa (lågvolt)
2189,00 kr
Hue
Secure strålkastare med kamera
3569,00 kr
Hue
40 W nätaggregat för utomhusbruk
579,00 kr
Hue White and color ambiance
Econic väggbelysning utomhus
2189,00 kr
Möjligheter med smart trädgårdsbelysning
Berika din utomhusmiljö
Med utomhusbelysning från Philips Hue kan du förvandla din trädgård för alla tillfällen med vackert, färgglatt smart ljus.
Philips Hue är det smarta och trådlösa belysningssystemet som enkelt låter dig styra din belysning och skapa rätt stämning för varje tillfälle, inomhus och utomhus. Ge liv åt dina utomhusmiljöer med en serie specialdesignad utomhusbelysning.
Utomhusbelysning
Välj från vår serie med utomhusbelysning – specialdesignad för alla väderförhållanden.
Hue Bridge
Hue Bridge är hjärtat i ditt smarta belysningssystem och låter dig ansluta upp till 50 inomhus- och utomhusljuskällor och upptäcka oändliga möjligheter.
Styrsystem
Det finns många smarta sätt att styra belysningen i hemmet, från Philips Hue-appen till trådlösa smarta strömbrytare och mycket mer.
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.