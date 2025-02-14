Support

Smart LED-utomhusbelysning för din uppfart

Automatisera belysningen så att den välkomnar dig hem, lys upp din framsida och uppfart automatiskt och mycket mer – bara med Philips Hue!

Känn dig välkommen hem med Philips Hue

Upplev Philips Hue uppfartsbelysning

hue outdoor geofencing

Belysning som är så smart att den hälsar dig välkommen hem

Nu behöver du aldrig mer komma hem till ett mörkt hus! Med automatiseringsfunktionerna Komma hem och Iväg kan du ställa in belysningen så att den tänds automatiskt när du närmar dig hemmet – och släcks när du åker iväg.

Hue-app för utomhusbelysning

Tänd belysningen med rörelse

Tänd belysningen automatiskt när utomhussensorn upptäcker aktivitet – och känn dig tryggare i hemmet. Utomhussensorn känner av rörelse och tänder belysningen automatiskt – och exponerar därmed oönskade besökare så att du kan känna dig tryggare hemma.

timer för hue-app för utomhusbelysning

Få det att se ut som om du är hemma

Upplev tryggheten genom ett tryck i Philips Hue-appen! Skapa en automatiserad närvaroimitation så att det ser ut som att du är hemma, även när du inte är det – eller tänd och släck belysningen oavsett var i världen du befinner dig.

De mest populära utomhusprodukterna

Flash sale -25%
Lightstrip Outdoor 5 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Outdoor 5 meter
1 x 5 meter ljusslinga
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – basenhet
Smart styrning med Hue Bridge*

2769,00 kr

2062,00 kr

Flash sale -25%
Resonate nedåtriktad

Hue White and color ambiance

Resonate nedåtriktad
± 10 års livslängd
Omedelbar trådlös dimring
Kräver en Hue Bridge
Låg energiförbrukning

1389,00 kr

Flash sale -25%
Lily XL spotlight för utomhusbruk

Hue White and color ambiance

Lily XL spotlight för utomhusbruk
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue bridge*

1849,00 kr

Flash sale -25%
Festavia ljusslingor

Hue White and color ambiance

Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
100 smarta lysdioder
8 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk

1389,00 kr

Flash sale -25%
Utomhussensor

Hue

Utomhussensor
Trådlös installation
Batteridriven
Väderbeständig
Automatiserar belysningen

699,00 kr

Flash sale -25%
Appear vägglampa utomhus

Hue White and color ambiance

Appear vägglampa utomhus
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue bridge*

1849,00 kr

Flash sale -25%
Lily spotlight för utomhusbruk

Hue White and color ambiance

Lily spotlight för utomhusbruk
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – basenhet
Smart styrning med Hue bridge*

4029,00 kr

3433,00 kr

Flash sale -25%
Amarant utomhusstrålkastare

Hue White and color ambiance

Amarant utomhusstrålkastare
Inbyggda LED-lampor
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue Bridge*

2189,00 kr

Flash sale -25%
Discover utomhusstrålkastare

Hue White and color ambiance

Discover utomhusstrålkastare
Inbyggda LED-lampor
Vitt och färgat ljus
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue Bridge*

2319,00 kr

Flash sale -25%
Resonate vägglampa utomhus

Hue White and color ambiance

Resonate vägglampa utomhus
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue bridge*

1849,00 kr

Flash sale -25%
Impress piedestallampa (lågvolt)

Hue White and color ambiance

Impress piedestallampa (lågvolt)
Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue Bridge*

2189,00 kr

Flash sale -25%
Secure strålkastare med kamera

Hue

Secure strålkastare med kamera
End-to-end-kryptering
1080p HD-video
Vitt och färgat ljus
Kopplas direkt till hemmets el

3569,00 kr

Flash sale -25%
40 W nätaggregat för utomhusbruk

Hue

40 W nätaggregat för utomhusbruk
Förlängningssladd
Styrka upp till 40 W
Svart

579,00 kr

Flash sale -25%
Econic väggbelysning utomhus

Hue White and color ambiance

Econic väggbelysning utomhus
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue bridge*

2189,00 kr

Möjligheter med smart trädgårdsbelysning

Förbättra ditt hem

Berika din utomhusmiljö

Med utomhusbelysning från Philips Hue kan du förvandla din trädgård för alla tillfällen med vackert, färgglatt smart ljus.

Läs mer om Philips Hue

Philips Hue är det smarta och trådlösa belysningssystemet som enkelt låter dig styra din belysning och skapa rätt stämning för varje tillfälle, inomhus och utomhus. Ge liv åt dina utomhusmiljöer med en serie specialdesignad utomhusbelysning.

Utomhusbelysning

Utomhusbelysning

Välj från vår serie med utomhusbelysning – specialdesignad för alla väderförhållanden.
Hue Bridge

Hue Bridge

Hue Bridge är hjärtat i ditt smarta belysningssystem och låter dig ansluta upp till 50 inomhus- och utomhusljuskällor och upptäcka oändliga möjligheter.
Styrsystem

Styrsystem

Det finns många smarta sätt att styra belysningen i hemmet, från Philips Hue-appen till trådlösa smarta strömbrytare och mycket mer.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

