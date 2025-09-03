Support
Essential startpaket: 2 E27 smarta ljuskällor (806 lm)

Välkommen in i en värld av smart belysning med det här Philips Hue Essential startpaketet. I paketet ingår två ljuskällor i fullfärg och reglerbart vitt ljus, som du enkelt kan justera från varmt och mysigt till kallvitt ljus. Skapa den perfekta stämningen med smidig dimring, miljontals färger och ett bibliotek av ljusscener som våra experter tagit fram – eller skapa din egen! Anslut till medföljande Hue Bridge för att utnyttja alla funktioner. Styr med rösten, appen eller något smart tillbehör.

Sockel

Ljusfärg

Modell

Paket

Form

Produktfördelar

  • Upp till 806 lumen
  • Varmt till kallvitt (2200-6500K)
  • Dimbar till 2%​ ljusstyrka
  • Essential color light
  • Hue Bridge included
Visa alla produktspecifikationer
Hitta en produktmanual

Styr lamporna med din röst*

Styr lamporna med din röst*

Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.

Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning

Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning

Förvandla ditt hem med över 16 miljoner färger, och skapa rätt atmosfär för alla situationer på ett ögonblick. Med ett knapptryck kan du skapa feststämning för ett party, förvandla ditt vardagsrum till biograf, lyfta fram din heminredning med färgaccenter, och mycket mer.

Skapa rätt stämning med mjukt vitt ljus

Skapa rätt stämning med mjukt vitt ljus

Hue-ljuskällor och ljusarmaturer använder ett mjukt vitt ljus. Dessa smarta ljuskällor, som är dimbara från klart dagsljus till dämpat nattljus, låter dig fylla ditt hem med precis rätt nivå av varmt ljus när du behöver det.

Lek med smart färgbelysning

Lek med smart färgbelysning

Med Philips Hue finns inga gränser: Med över 16 miljoner färger kan du förvandla hemmet till en perfekt festlokal, ge godnattsagan liv och mycket annat. Använd förinställda färgljuslägen för att väcka känslan av sommar till liv när som helst eller använd ett eget foto för att återuppleva ett speciellt minne.

Mittpunkten för smart ljusstyrning i hemmet: Hue Bridge

Mittpunkten för smart ljusstyrning i hemmet: Hue Bridge

Hue Bridge är väsentlig för att kunna skapa ett personligt Philips Hue-belysningssystem. Den är hjärnan bakom verksamheten som kommunicerar med både smarta ljuskällor och Hue-appen och får systemet att fungera ihop. Den möjliggör också smart styrning i hemmet, med funktioner som rutiner och timers.

Specifikationer

Storlek

  • Mått (B × H × D)

    60 x 111

Design och finish

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Service

Tekniska specifikationer

Bridge

Ljuskällan

Strömbrytaren

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

