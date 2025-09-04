När videodörrklockan registrerar en rörelse tänds dina Philips Hue lampor automatiskt. Och när någon ringer på dörrklockan börja dina lampor blinka försiktigt för att uppmärksamma dig på att någon står utanför din dörr.
- 2K-video och tvåvägsljud
- Koppla in Chime var som helst
- Dag- och nattsyn
Rörelse registrerad? Ljuset tänds!
Se vem det är, oavsett var du befinner dig
Få omedelbara aviseringar när rörelse upptäcks. Kolla livevideoflödet och prata med besökare med hjälp av den inbyggda mikrofonen.
Fullständigt kontroll i en och samma app
Hantera din dörrklocka, din Chime och dina Philips Hue lampor från Hue appen – inget behov av flera olika appar. Få omedelbara varningar, anpassa inställningar och håll dig uppkopplad var som helst.
Se allt i kristallklar skärpa
Tack vare 2K-upplösning och 180°-vy kan du enkelt se paket som har lämnats utanför dörren eller vem det är som ringer på dörrklockan.
Missa aldrig en ringsignal
Få ljudvarningar överallt i ditt hem och omedelbara varningar i telefonen när någon står utanför dörren.
Se vem det är med ett enkelt kommando
Se dörrklockans livevideo på kompatibla smarta skärmar med hjälp av Alexa, Google Assistant eller Apple Home.
Sömlös integration med ditt Hue-ekosystem.
En Hue Bridge krävs för att aktivera ljusintegrerade funktioner – som att tända lampor när rörelse detekteras, utlösa ljuslarm eller använda en ljussignal när dörrklockan ringer.
Hitta en plan
Vissa säkerhetskamerafunktioner kräver ett abonnemang för att låsa upp dem. Titta på de olika abonnemangen, se vad som gör dem unika och hitta vad som är rätt för dig.
Frågor och svar
Vilka verktyg behöver jag för att installera Hue Secure-dörrklockan?
Har Hue Secure-dörrklockan ett batteri (backup)?
Fungerar Hue Secure-dörrklockan med min befintliga dörrklocka (chime)?
Kan jag installera min Hue Secure Chime själv eller behöver jag en elektriker?
Vad är kamerans synfält?
Vilken är kamerans upplösning?
Kräver Hue Secure-dörrklockan en Bridge?
Är dörrklockan väderbeständig?
Vad är en Chime och hur fungerar det?
Kan jag ta loss framkåpan på Smart Chime?
Hur högljudd är sirenfunktionen?
Kan jag själv lägga till toner i min Chime?
Kan jag stänga av och slå på ljudet på min Smart Chime utan Hue-appen?
Vad betyder MotionAware™ för den smarta ringsignalen?
Kan jag konfigurera olika volymer för min Smart Chime?
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Svart
Material
Plast
Miljö
Miljö
Extra funktion/tillbehör medföljer.
Extra funktion/tillbehör medföljer.
Förpackningens mått och vikt
Förpackningens mått och vikt
Service
Service
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
Kameran
Kameran
Kompatibilitet
Kompatibilitet
Övrigt
Övrigt
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.