100 W strömförsörjning för utomhus
Lys upp hela ditt utomhusutrymme med smart belysning genom att använda detta nätaggregat för utomhusbruk, som gör att du kan lägga till upp till 100 W av olika ljuskällor. Anslut två kablar — vardera upp till 30 meter — till en Philips Hue-lågspänningslampa för utomhusbruk och lägg ihop varje armaturs wattal upp till nätaggregatets maxgräns på 100 W.
Produktfördelar
- Förlängningssladd
- Styrka upp till 100 W
- Svart
Enkel att installera och utöka
Lys upp mörka gångar, framhäv ditt trädgårdslandskap eller skapa en unik stämning på uteplatsen. Du kan göra det själv med hjälp av Hue-spottar eller -pollare. Produkterna har på låg spänning, är säkra att använda och enkla att installera. Inget krångel längre för att få belysning utomhus: skapa och utöka som du vill.
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Svart
Material
Syntet