Lys upp hela ditt utomhusutrymme med smart belysning genom att använda detta nätaggregat för utomhusbruk, som gör att du kan lägga till upp till 100 W av olika ljuskällor. Anslut två kablar — vardera upp till 30 meter — till en Philips Hue-lågspänningslampa för utomhusbruk och lägg ihop varje armaturs wattal upp till nätaggregatets maxgräns på 100 W.