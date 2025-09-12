Support
Närbild på framsidan av Hue 100 W strömförsörjning för utomhus

100 W strömförsörjning för utomhus

Lys upp hela ditt utomhusutrymme med smart belysning genom att använda detta nätaggregat för utomhusbruk, som gör att du kan lägga till upp till 100 W av olika ljuskällor. Anslut två kablar — vardera upp till 30 meter — till en Philips Hue-lågspänningslampa för utomhusbruk och lägg ihop varje armaturs wattal upp till nätaggregatets maxgräns på 100 W.

Black Friday 2= -30%

Ingår i Black Friday: 2 för 30% Till rean

  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Produktfördelar

  • Förlängningssladd
  • Styrka upp till 100 W
  • Svart
Visa alla produktspecifikationer
Hitta en produktmanual

Trendande produkter

Förlängningskabel för utomhusbruk, 5 m

Hue

Förlängningskabel för utomhusbruk, 5 m

Förlängningssladd
Längd 5 m
Svart

239,00 kr

Calla piedestal för utomhusbruk

Hue White and color ambiance

Calla piedestal för utomhusbruk

Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Nätaggregat säljs separat

1499,00 kr

-30%
Utomhuspaket: 4st Calla piedestal + 100W strömförsörjningsenhet

Utomhuspaket: 4st Calla piedestal + 100W strömförsörjningsenhet

Belysning för trädgårdsgångar
Vitt och färgat ljus
LowVolt-system
Hue Bridge krävs

7035,00 kr

4924,50 kr

Förlängningskabel 2,5 m för utomhusbruk + T-kontakt

Hue

Förlängningskabel 2,5 m för utomhusbruk + T-kontakt

Förlängningssladd
Längd 2,5 m

169,00 kr

Black Friday 2= -30%
A60 – E27 smart ljuskälla

Hue White ambiance filament

A60 – E27 smart ljuskälla

Varmt till kallvitt
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

419,00 kr

Black Friday 2= -30%
Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Hue White ambiance

Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Varmt till kallvitt ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

699,00 kr

Black Friday 2= -30%
Smart plug

Hue

Smart plug

Anslut vilken lampa som helst till ditt Hue-system
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

419,00 kr

-40%
Solo Lightstrip

Lightstrips

Solo Lightstrip

Kan böjas och klippas men inte förlängas
Styr med vår prisbelönta app
RGBWW-lysdioder och upp till 1 700 lumen
3 meter

819,00 kr

491,40 kr

För tillfället slut i lagret

-30%
Festavia ljusslingor

Hue White and color ambiance

Festavia ljusslingor

Skapa en gradient av färgglatt ljus
250 smarta lysdioder
20 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk

2539,00 kr

1777,30 kr

Black Friday 2= -30%
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Stöd för över 150 lampor och 50 tillbehör
Förberedd för Hue Sync och MotionAware™
Ger dig kontroll i hela hemmet
Avancerad kryptering med Zigbee Trust Center

1039,00 kr

Enkel att installera och utöka

Enkel att installera och utöka

Lys upp mörka gångar, framhäv ditt trädgårdslandskap eller skapa en unik stämning på uteplatsen. Du kan göra det själv med hjälp av Hue-spottar eller -pollare. Produkterna har på låg spänning, är säkra att använda och enkla att installera. Inget krångel längre för att få belysning utomhus: skapa och utöka som du vill.

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Svart

  • Material

    Syntet

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay