*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Nyhet
A60 – E27 smart ljuskälla – 810
Införliva fördelarna med naturligt dagsljus i ditt hem med vår smartaste ljuskälla hittills, omdesignad för att konsumera 40% mindre energi och utrustad med vitt fullspektrumsljus som kan justeras till allt från mysiga stearinljusnyanser till vederkvickande klart, vitt ljus. Anpassa sedan din belysning ytterligare med ultralåg dimring från full ljusstyrka hela vägen ned till 0,2 %.
Produktfördelar
- Upp till 810 lumen
- Ljus med fullspektrum (1000-20000K)
- Dimbar till 0,2% ljusstyrka
- Styr med hjälp av app eller röst
- Enkelt att installera och använda
Styr upp till 10 ljuskällor med Bluetooth-appen
Med Hue Bluetooth-appen kan du styra dina smarta Hue-ljuskällor i ett enskilt rum i ditt hem. Lägg till upp till 10 smarta ljuskällor och styr dem med en enkel knapptryckning på din mobila enhet.
Styr lamporna med din röst*
Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.
Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus
Dessa ljuskällor och ljusarmaturer ger olika nyanser av varmvitt till kallvitt ljus. Med fullständig dimbarhet från ljust till dämpat nattljus kan du ställa in dina ljuskällor till den perfekta nyansen och ljusstyrkan för dina dagliga behov.
Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge
Hue Bridge ger åtkomst till de funktioner som gör smart belysning verkligt smart – kontroll hemifrån, röststyrning, automatiserad belysning och mycket mer. Lägg till en Hue Bridge i inställningarna för att skapa helhetsupplevelser, utnyttja teknik som är säker och tillförlitlig, och mycket mer. Hue Bridge är nyckeln till en aldrig tidigare skådad smart belysning.
Specifikationer
Hållbarhet
Hållbarhet
Antal tändcykler
50 000
Nominell livslängd
25 000