Startpaket: 3 st GU10 spotlights + Dimmer switch
Skaffa stämningsbelysning i alla rum med startpaketet Philips Hue White and Color Ambiance. Paketet innehåller tre smarta färgljuskällor och en Hue Bridge som ger dig fullständig kontroll över din belysning, åtkomst till Hue-appen och oändligt många funktioner.
Nuvarande pris är 2189,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Vitt och färgat ljus
- Smart kontroll
- Styr med app eller röst*
- Hue Bridge ingår
Specifikationer
Storlek
Storlek
Mått (B × H × D)
50x58