Hue Essential LED-list är det enkla och snabba sättet att få dekorativ belysning i vilket utrymme som helst utan att kompromissa med ljusets kvalitet. Essential LED-list ger en vacker stämning genom att lysa upp väggarna med en färgglad ljusgradient som matchar varje humör eller tillfälle. Installera och dölj enkelt din LED-list bakom TVn, under bokhyllor eller bakom sovrumsmöbler. Anpassa din LED-list genom att klippa den till perfekt längd. Ta enkelt första steget in i världen av Hue smart belysning – styr med Hue-appen eller med din röst genom en smart hem-assistent, ställ in automatiseringar och välj bland dussintals ljusscener.