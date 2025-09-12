Support
5 m förlängning till Hue Flux LED-ljusslinga

Lys upp större ytor inomhus med en lättinstallerad förlängning som är kompatibel med Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-ljusslingorna. Helt sömlöst ljus utan att kompromissa med atmosfär eller ljuskvalitet. Lys upp alla hörn i hemmet i intensiva färger och ren vit belysning. Chromasync™-tekniken ger exakt rätt färgmix med perfekt ljusspridning.

Hämta produktinformationsblad

Produktfördelar

  • 5 m förlängning till LED-ljusslinga
  • Enkel att installera
  • Max förlängning 20 m
  • Starkt, äkta vitt ljus
  • Chromasync™ precisionsfärgblandning
Hitta en produktmanual

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Färger

    Multi Color

  • Material

    Silikon

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Ljusslinga/Lightstrip

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

