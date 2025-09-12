5 m förlängning till Hue Flux LED-ljusslinga
Lys upp större ytor inomhus med en lättinstallerad förlängning som är kompatibel med Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-ljusslingorna. Helt sömlöst ljus utan att kompromissa med atmosfär eller ljuskvalitet. Lys upp alla hörn i hemmet i intensiva färger och ren vit belysning. Chromasync™-tekniken ger exakt rätt färgmix med perfekt ljusspridning.
Produktfördelar
- 5 m förlängning till LED-ljusslinga
- Enkel att installera
- Max förlängning 20 m
- Starkt, äkta vitt ljus
- Chromasync™ precisionsfärgblandning
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Färger
Multi Color
Material
Silikon