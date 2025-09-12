Placera din Flux LED-list eller Flux Ultra-bright LED-list lätt och bekvämt inomhus. Exakt där du vill ha den. Den här 5 meter långa förlängningen med diskret, minimalistisk design är bekväm att använda och du behöver oroa dig för avstånd mellan LED-listen och strömuttaget. Förlängningen gör det enkelt att dölja nätaggregatet.