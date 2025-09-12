Support
Närbild på framsidan av Lightstrips 5 m förlängningskabel till Hue Flux LED-ljusslinga

5 m förlängningskabel till Hue Flux LED-ljusslinga

Placera din Flux LED-list eller Flux Ultra-bright LED-list lätt och bekvämt inomhus. Exakt där du vill ha den. Den här 5 meter långa förlängningen med diskret, minimalistisk design är bekväm att använda och du behöver oroa dig för avstånd mellan LED-listen och strömuttaget. Förlängningen gör det enkelt att dölja nätaggregatet.  

Produktfördelar

  • 5 m förlängningssladd
  • Enkel att installera
  • Diskret minimalistisk design
  • Säker lågspänningsinstallation (IP20)
Visa alla produktspecifikationer
Hitta en produktmanual

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    PVC

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay