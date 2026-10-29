Find det rigtige Wall switch module til at styre dine lamper

Er du i tvivl om, hvilket Philips Hue Wall switch module du har brug for til at styre dine almindelige lamper?
Find den bedste løsning til din opsætning, uanset om du vil integrere almindelige lamper i dit Hue økosystem eller styre Philips Hue lamper med din eksisterende vægkontakt.

Tre pendellamper monteret med ikke-intelligente pærer, der lyser med hvidt lys.

Jeg har almindelige lamper

Integrer dem i dit Hue økosystem, så du kan styre dem via Hue appen, oprette automatiseringer og meget mere.

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Intelligente Hue Lightguide pærer med lilla, orange og blåt lys.

Jeg har Hue lamper

Styr dem med din eksisterende vægkontakt, og sørg for, at de altid er forbundet, selv når kontakten er slukket.

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Intelligent lysstyring af almindelige lamper

Philips Hue On/off switch module med én kanal ved siden af produktemballagen.

Min vægkontakt styrer én almindelig lampe eller en gruppe af lamper.

On/off switch module, kablet (1 kanal)

Det kablede On/off switch module giver dig mulighed for at styre de fleste almindelige lamper sammen med dine eksisterende Hue lamper i ét samlet system.
Det kompakte modul installeres bag din eksisterende vægkontakt og får strøm fra elnettet, så der er ikke et batteri, der skal udskiftes.
Kræver en nulleder.

Bedst til
- En enkelt vægkontakt, der styrer én lampe eller en gruppe af lamper
- Du beholder dine nuværende dekorative lamper
- Tilføjer almindelige lamper til dit Hue system

Det skal du bruge
- En kompatibel, almindelig lampe
- En standard vægkontakt (1 kanal)
- En nulleder
- En Hue Bridge (anbefales)

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Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør det kablede On/off switch module?

Skal jeg udskifte min nuværende belysning?

Skal jeg bruge en nulleder?


 

Philips Hue On/off switch module med dobbelt kanal ved siden af produktemballagen.

Min vægkontakt styrer to almindelige lamper eller grupper af lamper.

On/off switch module, kablet (2 kanaler)

Det kablede On/off switch module giver dig mulighed for at styre de fleste almindelige lamper sammen med dine eksisterende Hue lamper i ét samlet system. Det kompakte modul installeres bag din eksisterende vægkontakt og får strøm fra elnettet, så der er ikke et batteri, der skal udskiftes.
Kræver en nulleder.

Bedst til
- Dobbelte vægkontakter, der styrer to separate lamper eller to separate grupper af lamper
- Tilføjer almindelige lamper til dit Hue system
- Rum med flere lysgrupper

Det skal du bruge
- Kompatible, almindelige lamper
- En standard dobbelt vægkontakt, der styrer to grupper af lamper
- En nulleder
- En Hue Bridge (anbefales)

Shop nu

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår skal jeg vælge det kablede On/off switch module med 2 kanaler?

Kan jeg styre de to kanaler separat?

Skal jeg bruge en nulleder?


 

Philips Hue On/off switch module med enkelt kanal ved siden af produktemballagen.

Min vægkontakt dæmper én almindelig lampe eller en gruppe af lamper.

Dimmer switch module, kablet

Det kablede Dimmer switch module giver dig mulighed for at styre de fleste almindelige dæmpbare lamper sammen med dine eksisterende Hue lamper i ét samlet system. Det kompakte modul installeres bag din eksisterende vægkontakt og får strøm fra elnettet, så der er ikke et batteri, der skal udskiftes. Det fungerer med installationer både med og uden nulleder.

Bedst til
- Almindelige dæmpbare lamper
- Dæmper én lampe eller en gruppe dæmpbare lamper
- Installationer med eller uden nulleder

Det skal du bruge
- En almindelig dæmpbar lampe
- En kompatibel væglysdæmper*
- En Hue Bridge (anbefales)

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Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør det kablede Dimmer switch module?

Skal jeg udskifte min nuværende vægkontakt? *

Skal jeg bruge en nulleder?

test

Styr dine Hue lys med din nuværende vægkontakt

Philips Hue Wall switch module kablet ved siden af produktemballagen.

Jeg vil gerne styre Hue lys med min nuværende vægkontakt.

Wall switch module, kablet

Med det kablede Wall switch module kan du styre lys i rum og zoner eller aktivere Hue-scener via din eksisterende vægkontakt. Modulet installeres bag kontakten og sikrer, at dine Hue-lamper altid er tændt og tilgængelige, selv når kontakten bruges. Modulet får strøm fra elnettet, så der er ingen batterier, der skal skiftes.

Bedst til
- Hjem med Philips Hue lamper
- Husstande, hvor folk stadig bruger vægkontakter
- Forhindrer, at Hue-lamper utilsigtet afbrydes

Det skal du bruge
- Philips Hue lyskilder
- En eksisterende kompatibel vægkontakt
- En nulleder
- En Hue Bridge (påkrævet)

Shop nu

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor har jeg brug for et kablet Wall switch module til mine Hue lys?

Hvad sker der, når jeg bruger vægkontakten?

Skal jeg bruge en nulleder?


 

Philips Hue Wall switch module på batteri ved siden af produktemballagen.

Jeg vil gerne styre Hue lys med min nuværende vægkontakt.

Wall switch module, batteri

Med det batteridrevne Wall switch module kan du styre lys i rum og zoner eller aktivere Hue-scener via din eksisterende vægkontakt. Modulet installeres bag kontakten og sikrer, at dine Hue-lamper altid er tændt og tilgængelige, selv når kontakten bruges.

Bedst til
- Hjem med Philips Hue lamper
- Husstande, hvor folk stadig bruger vægkontakter
- Boliger uden elektrisk installation af nulleder
- Forhindrer, at Hue-lamper utilsigtet afbrydes

Det skal du bruge
- Philips Hue lyskilder
- En eksisterende kompatibel vægkontakt
- En Hue Bridge (påkrævet)

Shop nu

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor har jeg brug for et kablet Wall switch module til mine Hue lys?

Hvad sker der, når jeg bruger vægkontakten?

Skal jeg bruge en nulleder?


 

Sammenlign modulerne

Er du stadig i tvivl? Sammenlign de forskellige moduler for at finde den rette opsætning til dine lys og eksisterende elinstallation.

On/off switch module

1 eller 2 kanaler

Shop nu

Dimmer switch module

1 kanal

Shop nu

Wall switch module, kablet

230 V

Shop nu

Wall switch module, batteri

Batteri

Shop nu

Understøttede lamper

Almindelige lamper
Almindelige dæmpbare lamper
Hue lamper
Hue lamper

Kræver en Hue Bridge

Nej, men begrænset funktionalitet
Nej, men begrænset funktionalitet
Ja
Ja

Eltilslutning

Nulleder påkrævet
Fungerer med eller uden nulleder
Nulleder påkrævet
Nulleder ikke påkrævet

Strømkilde

230 V
230 V
230 V
Batteri (5+ års levetid). Levetiden kan variere afhængigt af brug

Kompatibel med følgende kontakter

Vippekontakter, tryk­kontakter
Vippekontakter, tryk­kontakter
Vippekontakter, tryk­kontakter
Vippekontakter, tryk­kontakter

Kanaler

1 eller 2 kanaler
1 kanal
-
-

Mål

41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 15 mm
43 x 38 x 10 mm

Lysdæmpning

Nej
Ja
Ja
Ja

Understøtter Matter

Ja (som en lampe)
Ja (som en lampe)
Ja, kun via Bridge
Ja, kun via Bridge

Bluetooth

Ja
Ja
Nej
Nej
Nærbillede af et Philips Hue Wall switch module forbundet til elektriske ledninger

Hvad er en nulleder?

En nulleder fuldender et elektrisk kredsløb ved at føre strømmen tilbage til eltavlen. I forbindelse med smart home-installationer, som f.eks. vægkontakter, sørger den for den konstante strømforsyning, der er nødvendig for at drive disse enheder. Den findes typisk bag vægkontakten.

I mange europæiske hjem er nullederen blå, men farven kan variere afhængigt af, hvor du bor, og hvor gammel installationen er. Den kan f.eks. være sort i ældre britiske installationer, hvid eller grå i USA eller sort eller lyseblå i Australien og New Zealand.

Nullederen kan også være samlet med andre nullederforbindelser i stedet for at være tilsluttet direkte til kontakten. Afbryd altid strømmen, før du undersøger installationen, og følg produktets installationsvejledning. Hvis du er i tvivl om produktet, bør du kontakte en autoriseret elektriker.

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