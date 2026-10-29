Er du i tvivl om, hvilket Philips Hue Wall switch module du har brug for til at styre dine almindelige lamper?
Find den bedste løsning til din opsætning, uanset om du vil integrere almindelige lamper i dit Hue økosystem eller styre Philips Hue lamper med din eksisterende vægkontakt.
Find det rigtige Wall switch module til at styre dine lamper
Er du i tvivl om, hvilket Philips Hue Wall switch module du har brug for til at styre dine almindelige lamper?
Jeg har almindelige lamper
Integrer dem i dit Hue økosystem, så du kan styre dem via Hue appen, oprette automatiseringer og meget mere.
Jeg har Hue lamper
Styr dem med din eksisterende vægkontakt, og sørg for, at de altid er forbundet, selv når kontakten er slukket.
Intelligent lysstyring af almindelige lamper
Min vægkontakt styrer én almindelig lampe eller en gruppe af lamper.
On/off switch module, kablet (1 kanal)
Det kablede On/off switch module giver dig mulighed for at styre de fleste almindelige lamper sammen med dine eksisterende Hue lamper i ét samlet system.
Det kompakte modul installeres bag din eksisterende vægkontakt og får strøm fra elnettet, så der er ikke et batteri, der skal udskiftes.
Kræver en nulleder.
Bedst til
- En enkelt vægkontakt, der styrer én lampe eller en gruppe af lamper
- Du beholder dine nuværende dekorative lamper
- Tilføjer almindelige lamper til dit Hue system
Det skal du bruge
- En kompatibel, almindelig lampe
- En standard vægkontakt (1 kanal)
- En nulleder
- En Hue Bridge (anbefales)
Ofte stillede spørgsmål
Hvad gør det kablede On/off switch module?
Hvad gør det kablede On/off switch module?
Skal jeg udskifte min nuværende belysning?
Skal jeg udskifte min nuværende belysning?
Skal jeg bruge en nulleder?
Skal jeg bruge en nulleder?
Min vægkontakt styrer to almindelige lamper eller grupper af lamper.
On/off switch module, kablet (2 kanaler)
Det kablede On/off switch module giver dig mulighed for at styre de fleste almindelige lamper sammen med dine eksisterende Hue lamper i ét samlet system. Det kompakte modul installeres bag din eksisterende vægkontakt og får strøm fra elnettet, så der er ikke et batteri, der skal udskiftes.
Kræver en nulleder.
Bedst til
- Dobbelte vægkontakter, der styrer to separate lamper eller to separate grupper af lamper
- Tilføjer almindelige lamper til dit Hue system
- Rum med flere lysgrupper
Det skal du bruge
- Kompatible, almindelige lamper
- En standard dobbelt vægkontakt, der styrer to grupper af lamper
- En nulleder
- En Hue Bridge (anbefales)
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår skal jeg vælge det kablede On/off switch module med 2 kanaler?
Hvornår skal jeg vælge det kablede On/off switch module med 2 kanaler?
Kan jeg styre de to kanaler separat?
Kan jeg styre de to kanaler separat?
Skal jeg bruge en nulleder?
Skal jeg bruge en nulleder?
Min vægkontakt dæmper én almindelig lampe eller en gruppe af lamper.
Dimmer switch module, kablet
Det kablede Dimmer switch module giver dig mulighed for at styre de fleste almindelige dæmpbare lamper sammen med dine eksisterende Hue lamper i ét samlet system. Det kompakte modul installeres bag din eksisterende vægkontakt og får strøm fra elnettet, så der er ikke et batteri, der skal udskiftes. Det fungerer med installationer både med og uden nulleder.
Bedst til
- Almindelige dæmpbare lamper
- Dæmper én lampe eller en gruppe dæmpbare lamper
- Installationer med eller uden nulleder
Det skal du bruge
- En almindelig dæmpbar lampe
- En kompatibel væglysdæmper*
- En Hue Bridge (anbefales)
Ofte stillede spørgsmål
Hvad gør det kablede Dimmer switch module?
Hvad gør det kablede Dimmer switch module?
Skal jeg udskifte min nuværende vægkontakt? *
Skal jeg udskifte min nuværende vægkontakt? *
Skal jeg bruge en nulleder?
Skal jeg bruge en nulleder?
Styr dine Hue lys med din nuværende vægkontakt
Jeg vil gerne styre Hue lys med min nuværende vægkontakt.
Wall switch module, kablet
Med det kablede Wall switch module kan du styre lys i rum og zoner eller aktivere Hue-scener via din eksisterende vægkontakt. Modulet installeres bag kontakten og sikrer, at dine Hue-lamper altid er tændt og tilgængelige, selv når kontakten bruges. Modulet får strøm fra elnettet, så der er ingen batterier, der skal skiftes.
Bedst til
- Hjem med Philips Hue lamper
- Husstande, hvor folk stadig bruger vægkontakter
- Forhindrer, at Hue-lamper utilsigtet afbrydes
Det skal du bruge
- Philips Hue lyskilder
- En eksisterende kompatibel vægkontakt
- En nulleder
- En Hue Bridge (påkrævet)
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor har jeg brug for et kablet Wall switch module til mine Hue lys?
Hvorfor har jeg brug for et kablet Wall switch module til mine Hue lys?
Hvad sker der, når jeg bruger vægkontakten?
Hvad sker der, når jeg bruger vægkontakten?
Skal jeg bruge en nulleder?
Skal jeg bruge en nulleder?
Jeg vil gerne styre Hue lys med min nuværende vægkontakt.
Wall switch module, batteri
Med det batteridrevne Wall switch module kan du styre lys i rum og zoner eller aktivere Hue-scener via din eksisterende vægkontakt. Modulet installeres bag kontakten og sikrer, at dine Hue-lamper altid er tændt og tilgængelige, selv når kontakten bruges.
Bedst til
- Hjem med Philips Hue lamper
- Husstande, hvor folk stadig bruger vægkontakter
- Boliger uden elektrisk installation af nulleder
- Forhindrer, at Hue-lamper utilsigtet afbrydes
Det skal du bruge
- Philips Hue lyskilder
- En eksisterende kompatibel vægkontakt
- En Hue Bridge (påkrævet)
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor har jeg brug for et kablet Wall switch module til mine Hue lys?
Hvorfor har jeg brug for et kablet Wall switch module til mine Hue lys?
Hvad sker der, når jeg bruger vægkontakten?
Hvad sker der, når jeg bruger vægkontakten?
Skal jeg bruge en nulleder?
Skal jeg bruge en nulleder?
Sammenlign modulerne
Er du stadig i tvivl? Sammenlign de forskellige moduler for at finde den rette opsætning til dine lys og eksisterende elinstallation.
On/off switch module
1 eller 2 kanalerShop nu
Dimmer switch module
1 kanalShop nu
Wall switch module, kablet
230 VShop nu
Wall switch module, batteri
BatteriShop nu
Understøttede lamper
Kræver en Hue Bridge
Eltilslutning
Strømkilde
Kompatibel med følgende kontakter
Kanaler
Mål
Lysdæmpning
Understøtter Matter
Bluetooth
Hvad er en nulleder?
En nulleder fuldender et elektrisk kredsløb ved at føre strømmen tilbage til eltavlen. I forbindelse med smart home-installationer, som f.eks. vægkontakter, sørger den for den konstante strømforsyning, der er nødvendig for at drive disse enheder. Den findes typisk bag vægkontakten.
I mange europæiske hjem er nullederen blå, men farven kan variere afhængigt af, hvor du bor, og hvor gammel installationen er. Den kan f.eks. være sort i ældre britiske installationer, hvid eller grå i USA eller sort eller lyseblå i Australien og New Zealand.
Nullederen kan også være samlet med andre nullederforbindelser i stedet for at være tilsluttet direkte til kontakten. Afbryd altid strømmen, før du undersøger installationen, og følg produktets installationsvejledning. Hvis du er i tvivl om produktet, bør du kontakte en autoriseret elektriker.
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