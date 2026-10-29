Det kablede On/off switch module giver dig mulighed for at styre de fleste almindelige lamper sammen med dine eksisterende Hue lamper i ét samlet system.

Det kompakte modul installeres bag din eksisterende vægkontakt og får strøm fra elnettet, så der er ikke et batteri, der skal udskiftes.

Kræver en nulleder.



Bedst til

- En enkelt vægkontakt, der styrer én lampe eller en gruppe af lamper

- Du beholder dine nuværende dekorative lamper

- Tilføjer almindelige lamper til dit Hue system

Det skal du bruge

- En kompatibel, almindelig lampe

- En standard vægkontakt (1 kanal)

- En nulleder

- En Hue Bridge (anbefales)