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Philips Hue x Nanoleaf

Kreativitet, kontrol og stemning i én sammenhængende oplevelse. Philips Hue x Nanoleaf gør Nanoleaf til en del af dit Hue økosystem — udtryksfulde modulære vægbelysninger møder Philips Hue intelligent lysstyring, alt samlet i Hue appen

Nanoleaf modulære vægpaneler er integreret med Hue appen og skaber farverig baggrundsbelysning i en moderne spisestue.

Køb Philips Hue x Nanoleaf

20% rabat med Bridge!
Bridge

Bridge

599,00 kr.

Nyhed
Wall light module

Wall light module

299,00 kr.

Wall panel triangle startsæt (9 panels) + Philips Hue Wall light module

Wall panel triangle startsæt (9 panels) + Philips Hue Wall light module

1.798,00 kr.

Kommer snart

Wall panel hexagons startsæt (9 panels) + Philips Hue Wall light module

Wall panel hexagons startsæt (9 panels) + Philips Hue Wall light module

1.798,00 kr.

Kommer snart

Wall panel triangle startsæt (12 panels) + Philips Hue Wall light module

Wall panel triangle startsæt (12 panels) + Philips Hue Wall light module

2.177,00 kr.

Kommer snart

Wall panel triangle startsæt (15 panels) + Philips Hue Wall light module

Wall panel triangle startsæt (15 panels) + Philips Hue Wall light module

2.556,00 kr.

Kommer snart

Wall panel hexagon startsæt (12 panels) + Philips Hue Wall light module

Wall panel hexagon startsæt (12 panels) + Philips Hue Wall light module

2.177,00 kr.

Kommer snart

Wall panel hexagon startsæt (15 panels) + Philips Hue Wall light module

Wall panel hexagon startsæt (15 panels) + Philips Hue Wall light module

2.556,00 kr.

Kommer snart

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En harmoni af kunst og stemning

Skab vægkunst med Nanoleaf og integrer det i dit Philips Hue økosystem. Gør det til en del af stemningen, som styres nemt i Hue appen. Inkluder dine Nanoleaf paneler i belysningsscener, automatiseringer og tidsplaner for et samlet og helt igennem intelligent belysningssystem.

Nanoleaf Hexagon modulære væglampepaneler placeret over en skrivebordscomputer, hvor en væg med Philips Hue light bars skaber stemningsfuld belysning i et moderne hjemmekontor.

Philips Hue Wall light modul

Har du allerede Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles eller Hexagons vægpaneler? Brug et Philips Hue Wall light module til at integrere dine Nanoleaf former i dit Hue økosystem og styr og tilpas dem sammen med dine Hue lys – alt sammen i Hue appen.*

 

* Andre Nanoleaf vægpanelformer er i øjeblikket ikke kompatible med Philips Hue Wall light modul integrationen.

Køb Wall light modul
Startsæt for Nanoleaf Hexagon modulær væglampe integreret med en Philips Hue Signe gradient gulvlampe, der oplyser en moderne stue i lyserøde og lilla toner fra intelligent lys.

Bundles

Har du endnu ikke Nanoleaf? Køb et af vores udvalgte Philips Hue x Nanoleaf sæt. Hvert sæt indeholder 9, 12, 15 eller 18 Nanoleaf Triangles eller Hexagons samt et Philips Hue Wall light modul. Alt, hvad du behøver, for at tilføje Nanoleaf til din Hue opsætning.

Nanoleaf Hexagon modulære væglampepaneler monteret over sengen og Philips Hue bordlamper, der skinner i lyserøde, orange, gule og hvide nuancer fra intelligent lys.

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Vi hjælper gerne! Hvis du har brug for mere support til at integrere Philips Hue og Nanoleaf, kan du se flere spørgsmål og svar eller kontakte os. 

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Spørgsmål og svar

Hvilke Nanoleaf paneler er kompatible med Philips Hue Wall light modul?

Hvor mange Nanoleaf paneler kan jeg styre med et Philips Hue Wall light modul?

Hvordan sætter jeg Nanoleaf paneler op og tilføjer dem til min Hue opsætning?

Hvilke muligheder for styring og tilpasning har du med Nanoleaf paneler?

Udvalg af Philips Hue pærer, Hue Bridge og intelligent spotlampe

Få hjælp

Vi hjælper gerne! Hvis du har brug for mere support til at parre Philips Hue og Nanoleaf, kan du se flere spørgsmål og svar eller kontakte os.

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