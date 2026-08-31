Kreativitet, kontrol og stemning i én sammenhængende oplevelse. Philips Hue x Nanoleaf gør Nanoleaf til en del af dit Hue økosystem — udtryksfulde modulære vægbelysninger møder Philips Hue intelligent lysstyring, alt samlet i Hue appen
Philips Hue x Nanoleaf
Køb Philips Hue x Nanoleaf
Bridge
599,00 kr.
Wall light module
299,00 kr.
En harmoni af kunst og stemning
Skab vægkunst med Nanoleaf og integrer det i dit Philips Hue økosystem. Gør det til en del af stemningen, som styres nemt i Hue appen. Inkluder dine Nanoleaf paneler i belysningsscener, automatiseringer og tidsplaner for et samlet og helt igennem intelligent belysningssystem.
Philips Hue Wall light modul
Har du allerede Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles eller Hexagons vægpaneler? Brug et Philips Hue Wall light module til at integrere dine Nanoleaf former i dit Hue økosystem og styr og tilpas dem sammen med dine Hue lys – alt sammen i Hue appen.*
* Andre Nanoleaf vægpanelformer er i øjeblikket ikke kompatible med Philips Hue Wall light modul integrationen.
Bundles
Har du endnu ikke Nanoleaf? Køb et af vores udvalgte Philips Hue x Nanoleaf sæt. Hvert sæt indeholder 9, 12, 15 eller 18 Nanoleaf Triangles eller Hexagons samt et Philips Hue Wall light modul. Alt, hvad du behøver, for at tilføje Nanoleaf til din Hue opsætning.
Brug for hjælp?
Vi hjælper gerne! Hvis du har brug for mere support til at integrere Philips Hue og Nanoleaf, kan du se flere spørgsmål og svar eller kontakte os.
Spørgsmål og svar
Hvilke Nanoleaf paneler er kompatible med Philips Hue Wall light modul?
Hvilke Nanoleaf paneler er kompatible med Philips Hue Wall light modul?
Hvor mange Nanoleaf paneler kan jeg styre med et Philips Hue Wall light modul?
Hvor mange Nanoleaf paneler kan jeg styre med et Philips Hue Wall light modul?
Hvordan sætter jeg Nanoleaf paneler op og tilføjer dem til min Hue opsætning?
Hvordan sætter jeg Nanoleaf paneler op og tilføjer dem til min Hue opsætning?
Hvilke muligheder for styring og tilpasning har du med Nanoleaf paneler?
Hvilke muligheder for styring og tilpasning har du med Nanoleaf paneler?
Få hjælp
Vi hjælper gerne! Hvis du har brug for mere support til at parre Philips Hue og Nanoleaf, kan du se flere spørgsmål og svar eller kontakte os.