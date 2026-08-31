Philips Hue Wall light modul

Har du allerede Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles eller Hexagons vægpaneler? Brug et Philips Hue Wall light module til at integrere dine Nanoleaf former i dit Hue økosystem og styr og tilpas dem sammen med dine Hue lys – alt sammen i Hue appen.*

* Andre Nanoleaf vægpanelformer er i øjeblikket ikke kompatible med Philips Hue Wall light modul integrationen.