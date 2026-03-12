Devote kvadratisk slank loftslampe – mellem

Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank loftslampe – mellem
Nærbillede af bagsiden af Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank loftslampe – mellem
Nærbillede af bagsiden af Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank loftslampe – mellem
Skitserede dimensioner af Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank loftslampe – mellem
Emballage af Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank loftslampe – mellem
Emballage af Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank loftslampe – mellem
Brug af Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank loftslampe – mellem
Brug af Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank loftslampe – mellem
Brug af Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank loftslampe – mellem
Midlertidigt udsolgt

Er udelukket fra alle kampagner og tilbud

Om Devote kvadratisk slank loftslampe – mellem

Smukt ensartet lys, der løfter stemningen uden besvær, i et elegant, ultraslankt 40 × 40 cm kvadratisk design, som komplementerer næsten enhver indretning. Nyd millioner af farver, justerbart hvidt lys fra varmt til køligt, ultralav dæmpning ned til kun 0,2%, og Chromasync teknologi for ensartede farver på tværs af flere Hue lys – så du kan skabe den perfekte atmosfære hele dagen. De specialplacerede LED'er giver et smukt, ensartet lys over hele panelet, mens det overflademonterede design gør installationen hurtig og nem – uden behov for udskæring i loftet. Styr dine lys med Hue appen, intelligente kontakter eller stemmekommandoer. Få endnu flere intelligente lysfunktioner med en Hue Bridge, bl.a. fjernstyring, automatiseringer og Mimic Presence.

  • Ensartet lysfordeling
  • Op til 2000 lumen
  • Varm til kølig hvid (2200-6500 K)
  • Millioner af justerbare farver
  • Ultralav lysdæmpning 0,2%
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