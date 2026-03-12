Hue Play gulvlampe kompakt

1.049,00 kr.

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Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Hue Play gulvlampe kompakt
På lager
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Om Hue Play gulvlampe kompakt

Play gulvlampen er det ideelle første skridt mod en verden af Hue underholdning. Synkroniser den med film, spil og musik på din TV-skærm for at skabe en farverig gradient af vægbelysningseffekter, der matcher al action på skærmen. Tilføj flere Hue lys til dit underholdningsområde for at nyde en virkelig fordybende oplevelse med surround-belysning med præcis farvematchning takket være Chromasync. Play gulvlampens slanke profil på 122 cm gør den nem at placere på hver side af TV-møblet, i hjørner eller bag sofaen for en uforstyrret oplevelse.

  • RGBWWIC-gradientlyseffekt
  • Chromasync nøjagtig farvetilpasning
  • Designet til nem placering
  • Tilslut via HDMI sync box eller TV-app
  • Styr og tilpas med en Hue Bridge

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