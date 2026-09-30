Was ist ein Neutralleiter?

Der Neutralleiter führt den Strom zurück zum Sicherungskasten und schließt so den Stromkreis. Bei Smarthome-Installationen wie Wandschaltern stellt der Neutralleiter die kontinuierliche Stromversorgung dieser Geräte sicher. Der Neutralleiter ist in der Regel in der Schalterdose vorhanden.



In vielen europäischen Haushalten ist der Neutralleiter blau gekennzeichnet. Je nach Land und Alter der Elektroinstallation kann die Farbe jedoch abweichen. In älteren Installationen im Vereinigten Königreich kann er beispielsweise schwarz sein, in den USA weiß oder grau und in Australien und Neuseeland schwarz oder hellblau.



Der Neutralleiter muss nicht direkt am Wandschalter angeschlossen sein. Er kann stattdessen mit anderen Neutralleitern gemeinsam in einer Klemme bzw. Anschlussstelle zusammengeführt sein. Immer zuerst den Strom abschalten, bevor die Verkabelung überprüft wird. Unbedingt die Installationsanleitung des Produkts befolgen. Im Zweifelsfall sollte die Überprüfung durch einen qualifizierten Elektriker erfolgen.