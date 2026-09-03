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Philips Hue x Nanoleaf

Creatividad, control y ambiente en una experiencia integrada. Philips Hue x Nanoleaf integra Nanoleaf a tu ecosistema Hue: los apliques murales modulares se unen al control inteligente de Philips Hue, juntos en la aplicación Hue.

Paneles Nanoleaf integrados con la aplicación Philips Hue que crean una iluminación ambiente colorida en un comedor moderno.

Compra Philips Hue x Nanoleaf

Novedad
Módulo de aplique mural Philips Hue

Módulo de aplique mural Philips Hue

39,99 €

Wall panel triangle starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel triangle starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

199,99 €

Próximamente

Wall panel hexagons starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel hexagons starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

199,99 €

Próximamente

Wall panel triangle starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel triangle starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

249,98 €

Próximamente

Wall panel triangle starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel triangle starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

299,97 €

Próximamente

Wall panel hexagon starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel hexagon starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

249,98 €

Próximamente

Wall panel hexagon starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel hexagon starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

299,97 €

Próximamente

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Una armonía de arte y ambiente

Crea arte mural de Nanoleaf, intégralo en tu ecosistema Philips Hue y haz que forme parte de tu ambiente, todo controlado fácilmente desde la aplicación Hue. Añade tus paneles Nanoleaf en escenas de iluminación, automatismos y programaciones para una configuración de iluminación inteligente verdaderamente unificada.

Paneles de pared modulares Nanoleaf en forma de hexágono sobre un escritorio de ordenador, acompañados por barras de luz Philips Hue que bañan la pared en un espacio de oficina moderna en casa.

Módulo de aplique mural Philips Hue

¿Ya tienes paneles de pared Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles o Hexagons? Utiliza el módulo de aplique mural Philips Hue para integrar tus paneles con formas Nanoleaf en tu ecosistema Hue y controlarlos y personalizarlos con tus luces Hue, todo en la aplicación Hue.*

 

* Otras formas de apliques murales Nanoleaf no son actualmente compatibles con la integración del módulo de aplique mural Philips Hue.

Compra el módulo de aplique mural
Kit de inicio de apliques murales hexagonales Nanoleaf integrado con una lámpara de pie Philips Hue Signe Gradient que ilumina un salón actual en tonos rosas y morados de luz inteligente.

Kits de inicio

¿Aún no tienes Nanoleaf? Compra nuestros kits de inicio Philips Hue x Nanoleaf. Cada kit incluye 9, 12, 15 o 18 triángulos o hexágonos Nanoleaf, además de un módulo de aplique mural Philips Hue. Todo lo que necesitas para integrar Nanoleaf en tu configuración de Hue.

Paneles modulares de aplique mural hexagonales Nanoleaf montados sobre una cama y lámparas de mesa Philips Hue que brillan en tonos de luz inteligente rosa, naranja, amarilla y blanco.

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Siempre estamos encantados de ayudarte. Si necesitas más ayuda para integrar Philips Hue y Nanoleaf, consulta las preguntas y respuestas o ponte en contacto con nosotros. 

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FAQs

¿Qué paneles Nanoleaf son compatibles con el módulo de aplique mural Philips Hue?

¿Cuántos paneles Nanoleaf puedo controlar con un módulo de aplique mural Philips Hue?

¿Cómo instalo los paneles Nanoleaf y los añado a mi ecosistema Hue?

¿Qué opciones de control y personalización son posibles con los paneles Nanoleaf?

Gama de bombillas Philips Hue, Hue Bridge y foco inteligente

Obtener ayuda

Siempre estamos encantados de ayudarte. Si necesitas más ayuda para emparejar Philips Hue y Nanoleaf, consulta más preguntas y respuestas o ponte en contacto con nosotros.

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