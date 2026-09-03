Creatividad, control y ambiente en una experiencia integrada. Philips Hue x Nanoleaf integra Nanoleaf a tu ecosistema Hue: los apliques murales modulares se unen al control inteligente de Philips Hue, juntos en la aplicación Hue.
Philips Hue x Nanoleaf
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Una armonía de arte y ambiente
Crea arte mural de Nanoleaf, intégralo en tu ecosistema Philips Hue y haz que forme parte de tu ambiente, todo controlado fácilmente desde la aplicación Hue. Añade tus paneles Nanoleaf en escenas de iluminación, automatismos y programaciones para una configuración de iluminación inteligente verdaderamente unificada.
Módulo de aplique mural Philips Hue
¿Ya tienes paneles de pared Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles o Hexagons? Utiliza el módulo de aplique mural Philips Hue para integrar tus paneles con formas Nanoleaf en tu ecosistema Hue y controlarlos y personalizarlos con tus luces Hue, todo en la aplicación Hue.*
* Otras formas de apliques murales Nanoleaf no son actualmente compatibles con la integración del módulo de aplique mural Philips Hue.
Kits de inicio
¿Aún no tienes Nanoleaf? Compra nuestros kits de inicio Philips Hue x Nanoleaf. Cada kit incluye 9, 12, 15 o 18 triángulos o hexágonos Nanoleaf, además de un módulo de aplique mural Philips Hue. Todo lo que necesitas para integrar Nanoleaf en tu configuración de Hue.
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Siempre estamos encantados de ayudarte. Si necesitas más ayuda para integrar Philips Hue y Nanoleaf, consulta las preguntas y respuestas o ponte en contacto con nosotros.
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FAQs
¿Qué paneles Nanoleaf son compatibles con el módulo de aplique mural Philips Hue?
¿Qué paneles Nanoleaf son compatibles con el módulo de aplique mural Philips Hue?
¿Cuántos paneles Nanoleaf puedo controlar con un módulo de aplique mural Philips Hue?
¿Cuántos paneles Nanoleaf puedo controlar con un módulo de aplique mural Philips Hue?
¿Cómo instalo los paneles Nanoleaf y los añado a mi ecosistema Hue?
¿Cómo instalo los paneles Nanoleaf y los añado a mi ecosistema Hue?
¿Qué opciones de control y personalización son posibles con los paneles Nanoleaf?
¿Qué opciones de control y personalización son posibles con los paneles Nanoleaf?
Obtener ayuda
Siempre estamos encantados de ayudarte. Si necesitas más ayuda para emparejar Philips Hue y Nanoleaf, consulta más preguntas y respuestas o ponte en contacto con nosotros.