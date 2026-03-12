Módulo de aplique mural Philips Hue
El precio actual es 39,99 €
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Acerca de Módulo de aplique mural Philips Hue
Integra tus paneles de pared Nanoleaf Triangle, Mini Triangle y Hexagon en el ecosistema Hue. El módulo de aplique mural Philips Hue te permite controlar y personalizar tus paneles Nanoleaf con las luces Hue, llevando la experiencia Hue a tus paneles de pared para crear un ambiente expresivo en toda la estancia, perfecta para cada estado de ánimo. Añade tus paneles Nanoleaf en escenas de iluminación, automatismos y programaciones para una configuración de iluminación inteligente unificada. Solo tienes que encajar el módulo de aplique mural en uno de tus paneles para empezar. Si ya eres usuario de Hue y tienes paneles Nanoleaf en casa, esta es la forma más sencilla de integrarlos en tu ecosistema Hue.
- Control mediante aplicación Hue y voz
- Control mediante la aplicación Hue: hasta 100 paneles
- Incluye Nanoleaf en escenas de iluminación
- Crea una experiencia en toda la habitación
- Para triángulos y hexágonos Nanoleaf
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103170132
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- Plástico
Duración
- Rango de temperatura ambiente
- 0 °C a +40 °C
- Vida útil nominal
- 25.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Pilas incluidas
- No
- Portátil
- No
Varios
- Diseñada especialmente para
- Sala de ocio, Salón
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103170132
- Peso neto
- 0,02 kg
- Peso bruto
- 0,03 kg
- Altura
- 108 mm
- Longitud
- 36 mm
- Anchura
- 72 mm
- Código 12NC
- 929004440101
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 10 mm
- Longitud global
- 78,7 mm
- Anchura global
- 38 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Red eléctrica
- 110 - 240 V
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase III
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- Pared
La bombilla
- Actualizable por software
- Sí
El interruptor
- Botones configurables
- 1
- Número máximo de luces por interruptor
- No aplicable
- Duración mínima de la pila
- 0
Compatible con
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje