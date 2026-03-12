Integra tus paneles de pared Nanoleaf Triangle, Mini Triangle y Hexagon en el ecosistema Hue. El módulo de aplique mural Philips Hue te permite controlar y personalizar tus paneles Nanoleaf con las luces Hue, llevando la experiencia Hue a tus paneles de pared para crear un ambiente expresivo en toda la estancia, perfecta para cada estado de ánimo. Añade tus paneles Nanoleaf en escenas de iluminación, automatismos y programaciones para una configuración de iluminación inteligente unificada. Solo tienes que encajar el módulo de aplique mural en uno de tus paneles para empezar. Si ya eres usuario de Hue y tienes paneles Nanoleaf en casa, esta es la forma más sencilla de integrarlos en tu ecosistema Hue.

Control mediante aplicación Hue y voz

Control mediante la aplicación Hue: hasta 100 paneles

Incluye Nanoleaf en escenas de iluminación

Crea una experiencia en toda la habitación

Para triángulos y hexágonos Nanoleaf