Deja que la luz caiga en cascada desde lo alto y transforma tu espacio con colores brillantes. Diseñadas para uso en exteriores, las luces tipo carámbano Festavia cuelgan en una hilera de delicados hilos verticales, ideales para adornar tejados, fachadas, vallas o balcones. Las luces tipo carámbano son perfectas para las fiestas de invierno, las celebraciones durante todo el año o la decoración diaria. Su clasificación IP54 de resistencia a la intemperie te permite dejarlas colocadas todo el año. Cada cadena brilla con un vibrante degradado de múltiples colores o con luz blanca que va de cálida a fría, lo que te permite personalizar tus espacios para cualquier ocasión. ¡Descubre aún más magia al usar Festavia con un Hue Bridge! Crea ambientes inolvidables con efectos dinámicos, desde estrellas centelleantes hasta llamas danzantes. Para una experiencia envolvente, sincroniza las luces con la música y observa cómo bailan, se atenúan y cambian de color al ritmo de cada compás. Perfectamente integrada en el ecosistema Hue, Festavia brilla en armonía con tus luces de exterior Hue, y te permite controlarlas y personalizarlas fácilmente con la aplicación Hue y los asistentes de voz.

8,5 m con 250 ledes

Blanco y degradados de color

Sincronización musical y efectos dinámicos

Cable transparente

Uso exterior