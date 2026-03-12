Luces tipo carámbano Festavia - 8,5 m, 250 ledes
Acerca de Luces tipo carámbano Festavia - 8,5 m, 250 ledes
Deja que la luz caiga en cascada desde lo alto y transforma tu espacio con colores brillantes. Diseñadas para uso en exteriores, las luces tipo carámbano Festavia cuelgan en una hilera de delicados hilos verticales, ideales para adornar tejados, fachadas, vallas o balcones. Las luces tipo carámbano son perfectas para las fiestas de invierno, las celebraciones durante todo el año o la decoración diaria. Su clasificación IP54 de resistencia a la intemperie te permite dejarlas colocadas todo el año. Cada cadena brilla con un vibrante degradado de múltiples colores o con luz blanca que va de cálida a fría, lo que te permite personalizar tus espacios para cualquier ocasión. ¡Descubre aún más magia al usar Festavia con un Hue Bridge! Crea ambientes inolvidables con efectos dinámicos, desde estrellas centelleantes hasta llamas danzantes. Para una experiencia envolvente, sincroniza las luces con la música y observa cómo bailan, se atenúan y cambian de color al ritmo de cada compás. Perfectamente integrada en el ecosistema Hue, Festavia brilla en armonía con tus luces de exterior Hue, y te permite controlarlas y personalizarlas fácilmente con la aplicación Hue y los asistentes de voz.
- 8,5 m con 250 ledes
- Blanco y degradados de color
- Sincronización musical y efectos dinámicos
- Cable transparente
- Uso exterior
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103179999
Características de la bombilla
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- Transparente
- Material
- PC, PVC
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 15.000
- Vida útil nominal
- 15.000
- Rango de temperatura ambiente
- -20 °C a +45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Cabezal de foco ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- Sí
Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- -
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
- 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 12
Guirnalda de luces/tira de luz
- Capacidad de ampliación
- Sí
- Voltaje de entrada
- 24V
- Longitud
- 8.850 mm
Varios
- Diseñada especialmente para
- Balcón, Exterior, Patio
- Estilo
- Atemporal
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103179999
- Peso neto
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,6 kg
- Altura
- 156 mm
- Longitud
- 114 mm
- Anchura
- 328 mm
- Código 12NC
- 929004456801
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5
- Consumo de energía
- 14,6
- Consumo energético kWh/1000 h
- 0,016
Dimensiones y peso del producto
- Longitud de cable
- 13.350
- Altura global
- 500 mm
- Longitud global
- 13.350 mm
- Longitud del cable al primer LED
- 4.500 mm
- Longitud de la guirnalda de luces
- 8.850 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 200
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Color de la luz
- Luz de color con degradado (RGBIC)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Código IP
- IP54 (fuente de alimentación IP44)
- Clase de protección
- Clase II y III
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Flujo luminoso a 2700 K
- 150
- Interdistancia de luces LED
- 150 mm
- Detección por radiofrecuencia
- No aplicable
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- No
- Opciones de montaje
- Barandillas, Pared
La bombilla
- Formato
- Icicles
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- No aplicable
Otro
- Manual del usuario
- No hay manual disponible
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje