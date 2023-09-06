13. heinäkuuta 2023

Kodin sisustuksen uudistamisessa keskitytään yleensä oleskelutilojen, makuuhuoneiden ja jopa keittiön sisustukseen – kylpyhuone jää useimmiten vähälle huomiolle. Kylpyhuoneella on kuitenkin keskeinen rooli arjessa, sillä sen valaistus vaikuttaa oloomme heti aamulla valmistautuessamme päivään ja auttaa rauhoittumaan ilta-askareiden lomassa. Kylpyhuoneiden mahdollinen pieni koko ja rajattu käyttötarkoitus tekevät valaistuksesta entistä tärkeämpää.

Tässä on muutama vinkki kylpyhuoneen valaistukseen.