Vinkkejä kylpyhuoneen valaistukseen

13. heinäkuuta 2023

Kodin sisustuksen uudistamisessa keskitytään yleensä oleskelutilojen, makuuhuoneiden ja jopa keittiön sisustukseen – kylpyhuone jää useimmiten vähälle huomiolle. Kylpyhuoneella on kuitenkin keskeinen rooli arjessa, sillä sen valaistus vaikuttaa oloomme heti aamulla valmistautuessamme päivään ja auttaa rauhoittumaan ilta-askareiden lomassa. Kylpyhuoneiden mahdollinen pieni koko ja rajattu käyttötarkoitus tekevät valaistuksesta entistä tärkeämpää.

Tässä on muutama vinkki kylpyhuoneen valaistukseen.

1. Työllistä kaikki kolme valaistustyyppiä

Makuuhuoneesi tyylistä huolimatta, näitä kolmea valotasoa tulisi korostaa parhaimman tuloksen saamiseksi.

  • Tunnelmavalaistus: oikeanlaisen tunnelman perusta.
  • Korostusvalaistus: valo joka kirjaimellisesti korostaa tiettyjä kodin elementtejä, esim. yksityiskohtaista tiiliseinää.
  • Valaistus eri aktiviteetteihin: oikea valaistus tiettyjä aktiviteetteja varten kuten meikkaamiseen tai sheivaamiseen.

Yksi valaisin ei tietenkään riitä valaisemaan kylpyhuonettasi. Valitse tasaista valon jakautumista varten tunnelmavalo, joka valaisee kylpyhuonetilasi kauttaaltaan, ja kiinnitä huomio kylpyhuoneen estetiikkaan korostusvalaistuksen avulla. Työpistevalaisin auttaa päivittäisessä laittautumisessa. Katso älykkäät Philips Hue -kylpyhuonevalaisimet.

Kylpyhuoneen peili ja ylhäältä valaisevat kohdevalaisimet

2. Asenna sivulta upotetut kohdevalaisimet

Sivulta upotetut kohdevalaisimet ovat paras valaistusratkaisu kylpyhuoneeseesi, jotka voi asentaa peilin molemmille puolille. Muista asentaa kohdevalaisimet hieman silmänkorkeuden yläpuolelle.

Vinkki: Jos peilisi on keskitetty lavuaarisi yläpuolelle, upota valaisimet muutama tuuma vasemmalle ja oikealle – suurin piirtein siihen mihin kasvosi yltävät.

Kohdevalaisimet kylpyhuoneen peilin vieressä

3. Valaise kylpyamme

Oikeanlainen valaistus voi kohentaa kylpyhetkiäsi ja auttaa sinua rentoutumaan. Valitse kylpyhuonevalaisimet jotka tarjoavat sekä suoraa että epäsuoraa valaistusta.

Vinkki: Hallitse kylpyhuoneesi valoasetuksia langattomalla himmentimellä ja nauti mutkattomasta kylvystä. Katso himmennettävät Philips Hue -kylpyhuonevalovaihtoehdot.

Nainen lukee lehteä kylpyammeessa hyvin valaistussa kylpyhuoneessa

4. Varjotonta valaistusta

Lisää kylpyhuoneeseen ripaus eleganssia Philips Hue Adore -peilivalaisimella, jossa on sisäänrakennettu säädettävä valorengas. Saat suunnattua valoa sivuille asentamalla peilin molemmille puolille kirkkaat LED-lamput, jotka viimeistelevät kasvoille tulevan valon. Välttääksesi varjoja, voit lisätä myös peilin ylle valaisimen, jossa on useita lamppuja.

Integroitu valaistu peili kylpyhuoneessa
