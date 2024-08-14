Joulukuusen valaistus: vihjeitä ja vinkkejä

4. syyskuuta 2023
Mikään ei vedä vertoja valosarjojen tuikkeelle ja säihkeelle, etenkin kun ne on kiedottu joulukuusen ympärille juhlien ajaksi. Hyödynnä älykkäitä valosarjojamme parhaalla mahdollisella tavalla käyttämällä niitä joulukuusen valoina tai juhlavana koristevalaistuksena – tutustu juhlavinkkeihimme.
Valojen laittaminen joulukuuseen
Festavia-valosarjoja voi käyttää ympäri vuoden sekä sisällä että ulkona – joulun aikaan ei ole parempaa paikkaa ripustaa valosarjoja kuin joulukuuseen. Lue kattava oppaamme, jossa käsitellään valojen ripustamista joulukuuseen.
Synkronoi jouluvalot musiikin kanssa
Jos et ole koskaan käyttänyt Philips Hue + Spotify ‑integraatiota, joulupyhät ovat todellista juhlan aikaa! Löydät tämän ominaisuuden Hue-sovelluksen Synkronoi-välilehdestä. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin linkittää (maksuton tai maksullinen) Spotify-tilisi Philips Hue ‑tiliisi.
Kun olet tehnyt tämän, voit luoda viihdealueen huoneessa olevilla Festavia-valosarjoilla ja muilla värivaloilla. Haluatko tietää, mitkä ovat omat suosikkimme? Ambiance gradient lightstrip ‑valonauha, Signe gradient ‑lattiavalaisin ja Go-korostusvalaisin – ne korostavat joulukuusesi upealla tavalla.
Synkronoimalla jouluvalot musiikin kanssa voit luoda täydellisen valaistuksen juhliin tai juhlatunnelman lahjojen avaamista varten.
Välkky idea: Kun mukautat synkronointielämystäsi, valitse Väri-asetukseksi Automaattinen. Tällöin sovellus määrittää parhaat väriyhdistelmät musiikkityylin, esimerkiksi joulun, perusteella!
Joulutunnelmaan virittäytyminen
Tarvitsetko apua valmistautuaksesi jouluun? Tehosteilla se käy loistavasti! Esimerkiksi Takka-, Kynttilä- ja Opaali-tehosteet luovat kotiisi satumaisen tunnelman. Voit etsiä tehosteita napauttamalla Festavia-kuvaketta ja sitten väriympyrän alla olevaa kolmen tähden kuvaketta. Käynnistä mikä tahansa tehoste, niin näet, miten valosarjat alkavat välittömästi muuttua!
Takka: Sopii täydellisesti rentouttaviin iltoihin. Jokainen valo himmenee ja kirkastuu hehkuen takkatulen tapaan oranssinpunaisena.
Kynttilä: Lisää ripaus romantiikkaa treffi-iltaan. Kynttilä on Takkaa lempeämpi tehoste, joka antaa valosarjojen tanssia liekkien tapaan. Tämä tuo mieleen (ja on myös turvallisempaa kuin) vanhat hyvät ajat, jolloin joulukuusiin laitettiin oikeat kynttilät.
Kimallus: Katso, miten Festavia-valosarjat tuikkivat kuin tähdet taivaalla. Valosarjassa palaa vain valkoisia valoja, ja tämä luo jouluna maagisen tunnelman.
Kimmellys: Tämä tehoste saa valosarjan valot kirkastumaan ja himmenemään voimakkaasti veden päällä hohtavan auringonvalon tapaan.
Prisma: Luo valosarjoilla sateenkaaren vaikutelma. Iloinen, värikäs ja täydellinen valinta joulukuuseen.
Opaali: Tässä pehmeässä ja unenomaisessa tehosteessa luodaan pastelliväreillä hauska säkenöivä vaikutelma.
Festavia: liukuvärjätyt juhlavalot
Festavia-valosarjat ovat liukuvärivaloja millaisia et ole ennen nähnyt. Voit edelleen valita kolme pistettä väriympyrästä, mutta huomaat varmasti, että jokainen valo on erivärinen. Tämän vuoksi voit valita mieleisesi eri tyyleistä, jotka ovat Lineaarinen, Peili ja Hajautettu.
Lineaarinen-tyylissä liukuvärejä käytetään valosarjan koko pituudella. Hauskan vaihtoehdon tarjoavassa Hajautettu-tyylissä värit poimitaan valaistusasetuksen mukaan ja niitä käytetään valosarjassa sekaisin.
Eikä siinä vielä kaikki – voit käyttää näitä tyylejä niin Huen valaistusasetusgalleriasta poimimiesi kuin myös itse mukauttamiesi valaistusasetusten kanssa.
Luo täydellinen tunnelma joulukuusen valoilla
Halusitpa luoda valaistusasetuksen kaikille huoneen valoille tai vain joulukuusen valoille, voit mukauttaa valaistusta ja luoda tilaasi todellisen juhlatunnelman.
Koska Festavia-valosarjat pystyvät tuottamaan liukuvärivalon, valaistusasetuksen kaikki värit näkyvät kaikissa valoissa. Haluatko tehdä vielä suuremman vaikutuksen? Napauta Festavia-kuvaketta ja tee valaistusasetuksesta dynaaminen, jolloin valot muuttuvat valaistusasetuksen värien mukaan.
Selaa Hue-valaistusasetusgalleriaa
Jos etsit oikeaa valaistusta, tutustu Hue-valaistusasetusgalleriaan. Jouluvalaistuksen ei tarvitse olla vain punaista ja vihreää – Hue-valaistusasetusgalleria on täynnä valaistussuunnittelijoiden luomia valaistusasetuksia, joilla voit täyttää kotisi värikkäällä valolla. Koska Festavia-valosarjat tukevat liukuvärejä, valoihisi ilmestyy liukuvärejä käyttävä valaistusasetus. Siirry Hue-sovelluksessa huoneeseen, jossa valot ovat, ja vieritä oikealle Omat valaistusasetukset ‑kohdan loppuun. Napauta Hue-valaistusasetukset, niin voit selata ja tallentaa suosikkisi Omat valaistusasetukset ‑kohtaan.
Välkky idea: Hue-valaistusasetusgalleriassa on kokoelma jouluvalaistusasetuksia! Tutustu Loma-kategoriaan ja kokeile esimerkiksi Puun alla-, Kultatähti- ja Hiljainen yö ‑valaistusasetuksia!
Luo mukautettu valaistusasetus
Jos et löydä etsimääsi Hue-valaistusasetusgalleriasta, älä huolestu – voit luoda myös oman valaistusasetuksen! Napauta Festavia-kuvaketta, niin näet värinvalitsimen, josta voit valita haluamasi värit. Napauta kolmen pisteen (…) kuvaketta ja valitse Tallenna uutena valaistusasetuksena luomuksesi tallentamiseksi tulevaa käyttöä varten.
Voit jopa luoda valaistusasetuksen, jossa joulukuusen valot toistavat tehosteen, kuten Kynttilän, kun taas muu huone on määritetty valaistavaksi vastaväreillä. Tämä luo tasapainoisen vaikutelman ja tuo joulukuusen esiin. Määritä valaistusasetus huoneelle, jossa valosarjat ovat, ja napauta sitten Festavia-kuvaketta. Napauta tehostekuvaketta (kolmea tähteä) ja ryhdy toistamaan haluamaasi tehostetta. Tallenna nämä asetukset uutena valaistusasetuksena, jotta niitä voi käyttää vielä helpommin!
Välkky idea: Ryhmittele joulukoristeina käytettävät valot alueeksi, niin voit ohjata niitä kaikkia yhdessä. Tämä helpottaa harmonisen värivaikutelman luontia valaistusasetusta määritettäessä.
Luo valaistusasetus valokuvasta
Onko sinulla joulukuvaa, josta pidät erityisen paljon? Valokuvan väreistä voit luoda mukautetun valaistusasetuksen Festavia-koristevalosarjoja varten. Avaa Hue-sovelluksessa huone, jossa koristevalosarjat ovat, ja napauta sinistä pluskuvaketta (+). Napauta Käytä valokuvaa ja valitse valaistusasetuksessa käytettävä valokuva.