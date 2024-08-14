Joulukuusen valaistus: vihjeitä ja vinkkejä

Jos etsit oikeaa valaistusta, tutustu Hue-valaistusasetusgalleriaan. Jouluvalaistuksen ei tarvitse olla vain punaista ja vihreää – Hue-valaistusasetusgalleria on täynnä valaistussuunnittelijoiden luomia valaistusasetuksia, joilla voit täyttää kotisi värikkäällä valolla. Koska Festavia-valosarjat tukevat liukuvärejä, valoihisi ilmestyy liukuvärejä käyttävä valaistusasetus. Siirry Hue-sovelluksessa huoneeseen, jossa valot ovat, ja vieritä oikealle Omat valaistusasetukset ‑kohdan loppuun. Napauta Hue-valaistusasetukset, niin voit selata ja tallentaa suosikkisi Omat valaistusasetukset ‑kohtaan.

Välkky idea: Hue-valaistusasetusgalleriassa on kokoelma jouluvalaistusasetuksia! Tutustu Loma-kategoriaan ja kokeile esimerkiksi Puun alla-, Kultatähti- ja Hiljainen yö ‑valaistusasetuksia!