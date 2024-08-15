Tuki
Ulkokäyttöön sopivien seinävalaisimien syväkatsaus

24.1.2024

Jos et ole tutkinut koristeellisia seinävalaisimia ennen, voi olla vaikea tietää, mitä etsiä ja mitä ottaa huomioon. Olemme koonneet tämän auttaaksemme sinua ymmärtämään paremmin ulkovalaistuksen eri käyttötapoja, saatavilla olevia valaisimia sekä ulkovalaistuksen asentamista ja ohjaamista.

Ulkoseinävalaisimet ja niiden käyttötarkoitukset

Nykyaikaiset ulkoseinävalaisimet voivat palvella monia toimintoja, mutta niitä käytetään yleensä seuraaviin tarkoituksiin:

  • Kohota kodin ulkotilojen visuaalista ilmettä.
  • Luo kutsuva tunnelma ulkona tapahtuvia kokoontumisia varten.
  • Paranna turvallisuutta ja lisää mielenrauhaa.

Ulkovalaistuksen avulla voi korostaa arkkitehtonisia yksityiskohtia, luoda tunnelmallisia oleskelualueita ja parantaa kulkuväylien kävelyturvallisuutta. Ja nämä kaikki kolme ominaisuutta (luonnollisesti eri painotuksilla) on mahdollista saavuttaa yhdellä valaistusratkaisulla. Ensin kannattaa arvioida, mikä on ensisijainen tavoite. Kun se on selvillä, on helppo valita tarpeisiin sopivat valaisimet ja optimaaliset sijoituspaikat niille.

Voit myös katsoa lisää ulkovalaistusideoita täältä.

Eri tyyppiset ulkoseinävalot

Kun ulkotilojen seinävalaistuksen käyttötarkoitus on selvä, voit keskittyä valitsemaan tarkoitukseen sopivista valaisimista omaan tyyliisi ja tarpeisiisi sopivat mallit. Tarjolla on monenlaisia valoja minimalistisista, moderneihin ympäristöihin suunnitelluista valoista koristeellisempiin perinteisiin valaisimiin. Voit siis luoda omaan tyyliisi sopivan valaistuksen etsitpä sitten ajattoman charmikasta tai modernin eleganttia ulkoseinävaloa.

Seinävalaisimet ovat tyylikkäitä ulkoseinävalaisimia , jotka tunnetaan esteettisistä ja toiminnallisista ominaisuuksistaan, ja niitä on saatavana erilaisina vaihtoehtoina klassisista lyhtytyylisistä valaisimista nykyaikaisempaan malliin. 
Ylös ja alas valaisevat ulkoseinävalaisimet sopivat ihanteellisesti ulkoseinän kaltaisten laajojen pintojen valaisemiseen.
Valonheittimet luovat dynaamisen ja tunnelmallisen valaistuksen, joka parantaa näkyvyyttä ja lisää turvallisuutta esimerkiksi puutarhassa, terassilla tai pihatiellä. Niiden avulla voit siis parantaa sekä ulkotilojen tyyliä että turvallisuutta.
Kohdevalaisimet on suunniteltu luomaan dynaaminen ja tunnelmallinen valaistus, joka parantaa näkyvyyttä ja lisää turvallisuutta esimerkiksi puutarhassa, terassilla tai pihatiellä. Niiden avulla voit siis parantaa sekä ulkotilojen tyyliä että turvallisuutta.
Seinälyhdyt tunnetaan klassisesta ja ajattomasta ulkonäöstään, ja niissä on perinteinen tai vintage-muotoilu, joka tarjoaa maalaismaista viehätystä ja runsaasti valaistusta.
Tasoasenteisten seinävalojen laaja valikoima antaa monipuoliset vaihtoehdot mukautetun, omaan makuusi sopivan ulkovalaistuksen suunnittelemista varten. Osassa tasoasenteisista seinävaloista, kuten Dymera-seinävalossa, on kaksi valosädettä, jotka valaisevat ylös ja alas ja joiden valaistusta voi säätää yksilöllisesti.
Natascha Seeger Cross

Tasoasenteisten ulkoseinävalojen virransyöttö

Eri tyyppisten modernien tasoasenteisten ulkoseinävalojen virransyötön selvittäminen on tärkeää osa omaan käyttöön sopivan valon valitsemista. Philips Hue -ulkovalot ovat saavana kahdella eri virransyöttötyypillä:

Vakiolinjajännite, joka kytketään suoraan kotisi sähköön. Tarjoaa tasaisen ja luotettavan valonlähteen, joka on ihanteellinen alueille, joissa tarvitaan jatkuvaa valaistusta – kuten turvallisuus- ja viihdetiloihin.

Pienjännite, joka voidaan asentaa vaivattomasti kytkemällä se tavallisiin ulkopistorasioihin. Tarjoaa monipuolisen ja käyttäjäystävällisen vaihtoehdon puutarhapolkujen valaistukseen, maisemaelementtien korostamiseen ja kutsuvien ulkoilmaympäristöjen luomiseen.

Koska jokaisella virtalähteellä on eri vahvuudet, on parasta mukauttaa ulkovalaistus omien mieltymystesi ja tarpeidesi mukaan.

Ulkoseinävalaisimien personointi

Modernien tasoasenteisten ulkoseinävalojen hallinta onnistuu helposti ja saumattomasti Philips Huen kaltaisilla älyvalojärjestelmillä. Philips Hue -sovelluksella voit hallita ja mukauttaa ulkovaloja suoraan älypuhelimella tai tabletilla.

Tutustu yli 16 miljoonan värin palettiin ja valkoisen valon sävyihin. Valaise esineitä, puita tai polkuja tehdäksesi ulkoalueestasi omasi. Tallenna suosikkikokoonpanosi ja hae ne välittömästi esiin napauttamalla Hue-sovellusta.

Lisäksi voit säätää ulkovaloille ajoituksia, jotka kytkevät ne päälle tai pois päältä määrättyinä aikoina (tai saapuessasi ja poistuessasi). Näin voit säästää energiaa, kun valaistusta ei tarvita. Sovelluksella voit muuttaa ulkotilojen tunnelmaa helposti valaistusta säätämällä, joten voit muokata valaistuksen tarpeen mukaan toiminnalliseksi tai tunnelmalliseksi.

