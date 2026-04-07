Hue ripustusjohtoja ja Hue Filament bulb -lamppuja ruokapöydän yllä

Riippuvalaisimien koko-opas

21. tammikuuta 2026

Riippuvalaisimet tekevät muutakin kuin kirkastavat huonetta – ne vaikuttavat tasapainoon, mukavuuteen ja tunnelmaan. Oikein mitoitettuina ne voivat tehdä keittiösaarekkeesta viihtyisän, korostaa pesuallasta tai toimia veistoksellisena katseenvangitsijana korkeassa portaikossa. Mutta oikean riippuvalaisimen koon ja korkeuden valitseminen voi tuntua ylivoimaiselta, jos et ole varma, mitä mittoja noudattaa.

Tämä riippuvalaisimien koko-opas tarjoaa kattavat tiedot ja kaikki tarvitsemasi mitat suunnittelua varten. Riippuvalaisimien koon valintavinkeissämme käsitellään myös sopivan koon valitseminen keittiösaarekkeisiin, koon valinnan periaatteet ja ohjeet tiskialtaiden yläpuolelle asennettavien riippuvalaisimien valintaan. Saat käytännöllisiä mitoituskaavoja, visuaalisia mittasuhteita koskevia vinkkejä ja muuta inspiraatiota Philips Huelta. Näin voit luoda valaistuksen, joka mukautuu tyylikkäästi jokaiseen hetkeen.

Hue Perifo kiskovalaisin valaisee keittiön tyylikkäällä riippuvalaistuksella

Kuinka mitoittaa riippuvalaisimet

Suunnittelijat aloittavat usein kolmesta keskeisestä seikasta: korkeudesta, välistyksestä ja mittakaavasta. Olipa kyseessä sitten riippuvalaisimet keittiösaarekkeen, pesualtaan tai portaikon päälle, perusasiat pysyvät samoina.

Keskeiset säännöt:

  • Korkeus: Ripusta riipukset 76–91 cm pinnan yläpuolelle

  • Asennusväli: Asenna riippuvalaisimet 61–91 cm:n etäisyydelle toisistaan

  • Huonekorkeuden vaikutus: Lisää 7,5 cm jokaista 244 cm ylittävää 30 cm:n osuutta kohden 

  • Skaala: Valitse riippuvalaisimen halkaisija, joka sopii huoneeseen tai alla olevaan pintaan

Nämä mitat auttavat ylläpitämään selkeät näköyhteydet, tasaisen valon jakautumisen ja tasapainoiset mittasuhteet. Lue lisää riippuvalaisimien ripustamisesta .

 

 

Keittiösaarekkeen riippuvalaisimen koko ja sijoittelu

Jos käytät riippuvalaisimia keittiösaarekkeen valaistukseen, valitse riippuvalaisimet saarekkeen koon ja katon korkeuden perusteella. Useiden pienempien riippuvalaisimien ripustaminen peräkkäin luo tasaisen valonjaon ja viihtyisän tunnelman. Keittiösaareke on yksi suosituimmista paikoista ripustaa riippuvalaisimia, ja oikeilla mittasuhteilla on suuri vaikutus koko huoneeseen.

Riipuksen muotoinen keittiön kattovalaisin, joka loistaa lämpimästi keittiön pöydän yli

Mikä on saarekkeen riippuvalaisimien ihanteellinen korkeus?

Ripusta jokainen riippuvalaisin vakiokorkeisiin 8 jalan (244 cm) kattoihin:

  • 76–91 cm työtason yläpuolella

Korkeammissa huoneissa:

  • lisää 7,5 cm jokaista 30 cm:n lisäystä kohden 

Tämä korkeus varmistaa selkeät näkymät ja luo samalla kohdennetun, toimivan valaistuksen.

Keittiösaarekkeen riippuvalaisimen mitoitus

Oikean koon valitsemiseksi:

  • Pienet saarekkeet (122–152 cm): pienet riippuvalaisimet

  • Keskikokoiset saarekkeet (183–213 cm): keskikokoiset riippuvalaisimet

  • Suuret saarekkeet (244–274 cm): keskikokoiset ja suuret riippuvalaisimet

Suunnittelijan vinkki: 
Yksinkertainen kaava on: 
Riippuvalaisimen halkaisija ≈ saarekkeen leveys ÷ 5 
Tämä tarjoaa miellyttävän visuaalisen tasapainon.

Kuinka monta riippuvalaisinta keittiösaarekkeelle tarvitaan?

  • 152–183 cm:n saareke → 2 riippuvalaisinta

  • 213–274 cm:n saareke → 2 tai 3 riippuvalaisinta

  • 305 cm:n saareke tai suurempi → 3 riippuvalaisinta tai pitkä lineaarinen valaisin

Kuinka kauas toisistaan riippuvalaisimet pitää ripustaa?

  • 24–36 tuumaa (61–91 cm) keskeltä keskelle

  • 30 cm saarekkeen reunasta ensimmäiseen riippuvalaisimeen

    Tämä etäisyys luo valolle tasaisen rytmin saarekkeen pinnalla.

Riippuvalaistus tiskialtaan yllä

Kun valitset keittiön lavuaarin yläpuolelle ripustettavan riippuvalaisimen kokoa, pidä mielessä lavuaarin leveys ja katon korkeus. Keskikokoinen riippuvalaisin toimii yleensä hyvin, sillä se tuottaa sopivan valon voimakkuuden olematta kuitenkaan visuaalisesti liian hallitseva. Tiskialtaiden valaistuksen kannattaa olla käytännöllinen ja lämmin.

Tyylikäs keittiö valaistu kirkkaanvalkoisella älyvalolla keittiön riippuvalaisimilla ja kaapin alla olevilla liuskavaloilla

Ihanteellinen ripustuskorkeus

  • Ripusta riipuksen alaosa:
  • 76–91 cm altaan reunan tai työtason yläpuolelle.

Koko

Pienemmät tai keskikokoiset riippuvalaisimet sopivat tähän parhaiten, jotta valaisimet eivät ole liian hallitsevia.

Valon laatu

Valitse säädettävä valkoinen valaistus:

  • 2700–3000 K pehmeän ja lämpimän tunnelman luomiseen

  • 3 000–4 000 K kirkkaaseen työvalaistukseen

Philips Huen avulla voit vaihtaa lämpimän ja viileän valon välillä välittömästi. Philips Hue -älyvalaistusjärjestelmässä on myös paljon muita älykkäitä ominaisuuksia. Voit asettaa keittiön valot syttymään ja sammumaan luomalla automaatioita Hue sovelluksessa. Näin saat lämpimän vastaanoton aamulla ja voit asettaa valot himmentymään illalla. Kädet ovat usein täynnä keittiöön saavuttaessa tai sieltä poistuttaessa. Jos sinulla on älykotiavustaja, miksi et käyttäisi ääniohjausta? Anna yksinkertaisia äänikomentoja riippuvalaisimien himmentämiseen tai kirkastamiseen ja sytyttämiseen tai sammuttamiseen. Täydellistä, kun kätesi ovat märät tai ruoan peitossa!

Portaikkoihin tai korkeisiin tiloihin asennettavan riippuvalaisimen koko

Riippuvalaisimet, erityisesti useana ripustettuina, voivat tehdä portaikossa näyttävän ja tarjota runsaasti valaistusta. Varmista, että portaiden yläpuolella oleva riippuvalaisin on riittävän korkealla, jotta ihmiset voivat kulkea sen alitse törmäämättä valoon. Suuret, kirkkaat riippuvalaisimet sopivat ihanteellisesti portaikkoihin ja luovat rohkeaa valaistusta, joka sopii täydellisesti kaksikorkeisiin tiloihin.

Lineaarinen musta Ensis-valaisin ripustettuna keittiön pöydän yläpuolelle

Suositeltu pudotuskorkeus

Riippuvalaisin ripustetaan yleensä:

8–12 jalkaa (244–366 cm) katosta

Tämä varmistaa, että riipus täyttää näkyvän pystysuoran tilan.

Sopivimmat valaisintyypit

  • Ylisuuret näyttävät riipukset

  • Valaisimet, joissa on monta valonlähdettä

  • Säädettävällä kaapelilla varustetut riippuvalaisimet

  • Korkeat lineaariset riippuvalaisimet 

Älykäs valaistus voi lisätä dramaattisuutta entisestään säätämällä kirkkautta eri vuorokaudenaikoina.

Älykäs Perifo-kiskovalaistus mustana kattoon asennettuna kodin eri osiin

 

 

Muuta mitoituksessa huomioitavaa

Riippuvalaisimen halkaisijan laskukaavat

  • Kaksi suosittua kaavaa:

  • Riipuksen halkaisija = saarekkeen leveys ÷ 5

Riippuvalaisimien yhteenlaskettu leveys = 60–70 % saarekkeen pituudesta

Valovirrat riippuvalaisimien eri käyttökohteissa

  • Tehtäväalueet: 300–600+ lumenia

  • Yleisvalaistus: 200–300 luumenia

  • Koristeelliset riippuvalaisimet: tilan ja tunnelman mukaan

Muotojen valitseminen

  • Pallo: tasainen, pehmeä valo

  • Kartio: kohdistettu työvalaistus

  • Rumpu: lämmin tunnelmavalo

  • Lineaarinen: moderni, suunnattava valaistus 

 

 

Kuinka Philips Hue auttaa nostamaan riippuvalaisimien tasoa

Philips Hue -riippuvalaisimet ja älykkäät lamput tuovat monipuolista valaistusta jokaiseen tilaan. Voit säätää kirkkautta, värilämpötilaa tai jopa luoda kohtauksia, jotka vaihtuvat automaattisesti päivän mittaan.

Mies ja nainen laittavat ruokaa keittiösaarekkeella kolmen valkoisen riippuvalaisimen alla

Kohokohtiin kuuluvat:

  • Kirkkauden hienosäätö työ- tai tunnelmavalaistukseen

  • Lämpimästä viileän valkoiseen ja värivaihtoehdot (mallin mukaan)

  • Himmennys ilman uudelleenjohdotusta 

  • Automaatiot, jotka mukauttavat valon aamurutiiniisi tai iltatunnelmaasi

  • Pitkät kaapelivaihtoehdot tietyissä riippuvalaisimissa korkeisiin tiloihin asennusta varten

Käytännön tarkistuslista ennen ostamista

  • Ceiling height (important for drop length)

  • Counter, sink or table width

  • Pendant diameter

  • Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm) 

  • Number of pendants & spacing

  • Type of light needed (task, ambient or decorative)

  • IP rating if used near water

  • Smart bulb compatibility 

