21. tammikuuta 2026
Riippuvalaisimet tekevät muutakin kuin kirkastavat huonetta – ne vaikuttavat tasapainoon, mukavuuteen ja tunnelmaan. Oikein mitoitettuina ne voivat tehdä keittiösaarekkeesta viihtyisän, korostaa pesuallasta tai toimia veistoksellisena katseenvangitsijana korkeassa portaikossa. Mutta oikean riippuvalaisimen koon ja korkeuden valitseminen voi tuntua ylivoimaiselta, jos et ole varma, mitä mittoja noudattaa.
Tämä riippuvalaisimien koko-opas tarjoaa kattavat tiedot ja kaikki tarvitsemasi mitat suunnittelua varten. Riippuvalaisimien koon valintavinkeissämme käsitellään myös sopivan koon valitseminen keittiösaarekkeisiin, koon valinnan periaatteet ja ohjeet tiskialtaiden yläpuolelle asennettavien riippuvalaisimien valintaan. Saat käytännöllisiä mitoituskaavoja, visuaalisia mittasuhteita koskevia vinkkejä ja muuta inspiraatiota Philips Huelta. Näin voit luoda valaistuksen, joka mukautuu tyylikkäästi jokaiseen hetkeen.
Kuinka mitoittaa riippuvalaisimet
Suunnittelijat aloittavat usein kolmesta keskeisestä seikasta: korkeudesta, välistyksestä ja mittakaavasta. Olipa kyseessä sitten riippuvalaisimet keittiösaarekkeen, pesualtaan tai portaikon päälle, perusasiat pysyvät samoina.
Keskeiset säännöt:
Korkeus: Ripusta riipukset 76–91 cm pinnan yläpuolelle
Asennusväli: Asenna riippuvalaisimet 61–91 cm:n etäisyydelle toisistaan
Huonekorkeuden vaikutus: Lisää 7,5 cm jokaista 244 cm ylittävää 30 cm:n osuutta kohden
Skaala: Valitse riippuvalaisimen halkaisija, joka sopii huoneeseen tai alla olevaan pintaan
Nämä mitat auttavat ylläpitämään selkeät näköyhteydet, tasaisen valon jakautumisen ja tasapainoiset mittasuhteet. Lue lisää riippuvalaisimien ripustamisesta .
Keittiösaarekkeen riippuvalaisimen koko ja sijoittelu
Jos käytät riippuvalaisimia keittiösaarekkeen valaistukseen, valitse riippuvalaisimet saarekkeen koon ja katon korkeuden perusteella. Useiden pienempien riippuvalaisimien ripustaminen peräkkäin luo tasaisen valonjaon ja viihtyisän tunnelman. Keittiösaareke on yksi suosituimmista paikoista ripustaa riippuvalaisimia, ja oikeilla mittasuhteilla on suuri vaikutus koko huoneeseen.
Mikä on saarekkeen riippuvalaisimien ihanteellinen korkeus?
Ripusta jokainen riippuvalaisin vakiokorkeisiin 8 jalan (244 cm) kattoihin:
76–91 cm työtason yläpuolella
Korkeammissa huoneissa:
lisää 7,5 cm jokaista 30 cm:n lisäystä kohden
Tämä korkeus varmistaa selkeät näkymät ja luo samalla kohdennetun, toimivan valaistuksen.
Keittiösaarekkeen riippuvalaisimen mitoitus
Oikean koon valitsemiseksi:
Pienet saarekkeet (122–152 cm): pienet riippuvalaisimet
Keskikokoiset saarekkeet (183–213 cm): keskikokoiset riippuvalaisimet
Suuret saarekkeet (244–274 cm): keskikokoiset ja suuret riippuvalaisimet
Suunnittelijan vinkki:
Yksinkertainen kaava on:
Riippuvalaisimen halkaisija ≈ saarekkeen leveys ÷ 5
Tämä tarjoaa miellyttävän visuaalisen tasapainon.
Kuinka monta riippuvalaisinta keittiösaarekkeelle tarvitaan?
152–183 cm:n saareke → 2 riippuvalaisinta
213–274 cm:n saareke → 2 tai 3 riippuvalaisinta
305 cm:n saareke tai suurempi → 3 riippuvalaisinta tai pitkä lineaarinen valaisin
Kuinka kauas toisistaan riippuvalaisimet pitää ripustaa?
24–36 tuumaa (61–91 cm) keskeltä keskelle
30 cm saarekkeen reunasta ensimmäiseen riippuvalaisimeen
Tämä etäisyys luo valolle tasaisen rytmin saarekkeen pinnalla.
Riippuvalaistus tiskialtaan yllä
Kun valitset keittiön lavuaarin yläpuolelle ripustettavan riippuvalaisimen kokoa, pidä mielessä lavuaarin leveys ja katon korkeus. Keskikokoinen riippuvalaisin toimii yleensä hyvin, sillä se tuottaa sopivan valon voimakkuuden olematta kuitenkaan visuaalisesti liian hallitseva. Tiskialtaiden valaistuksen kannattaa olla käytännöllinen ja lämmin.
Ihanteellinen ripustuskorkeus
- Ripusta riipuksen alaosa:
- 76–91 cm altaan reunan tai työtason yläpuolelle.
Koko
Pienemmät tai keskikokoiset riippuvalaisimet sopivat tähän parhaiten, jotta valaisimet eivät ole liian hallitsevia.
Valon laatu
Valitse säädettävä valkoinen valaistus:
2700–3000 K pehmeän ja lämpimän tunnelman luomiseen
3 000–4 000 K kirkkaaseen työvalaistukseen
Philips Huen avulla voit vaihtaa lämpimän ja viileän valon välillä välittömästi. Philips Hue -älyvalaistusjärjestelmässä on myös paljon muita älykkäitä ominaisuuksia. Voit asettaa keittiön valot syttymään ja sammumaan luomalla automaatioita Hue sovelluksessa. Näin saat lämpimän vastaanoton aamulla ja voit asettaa valot himmentymään illalla. Kädet ovat usein täynnä keittiöön saavuttaessa tai sieltä poistuttaessa. Jos sinulla on älykotiavustaja, miksi et käyttäisi ääniohjausta? Anna yksinkertaisia äänikomentoja riippuvalaisimien himmentämiseen tai kirkastamiseen ja sytyttämiseen tai sammuttamiseen. Täydellistä, kun kätesi ovat märät tai ruoan peitossa!
Portaikkoihin tai korkeisiin tiloihin asennettavan riippuvalaisimen koko
Riippuvalaisimet, erityisesti useana ripustettuina, voivat tehdä portaikossa näyttävän ja tarjota runsaasti valaistusta. Varmista, että portaiden yläpuolella oleva riippuvalaisin on riittävän korkealla, jotta ihmiset voivat kulkea sen alitse törmäämättä valoon. Suuret, kirkkaat riippuvalaisimet sopivat ihanteellisesti portaikkoihin ja luovat rohkeaa valaistusta, joka sopii täydellisesti kaksikorkeisiin tiloihin.
Suositeltu pudotuskorkeus
Riippuvalaisin ripustetaan yleensä:
8–12 jalkaa (244–366 cm) katosta
Tämä varmistaa, että riipus täyttää näkyvän pystysuoran tilan.
Sopivimmat valaisintyypit
Ylisuuret näyttävät riipukset
Valaisimet, joissa on monta valonlähdettä
Säädettävällä kaapelilla varustetut riippuvalaisimet
Korkeat lineaariset riippuvalaisimet
Älykäs valaistus voi lisätä dramaattisuutta entisestään säätämällä kirkkautta eri vuorokaudenaikoina.
Muuta mitoituksessa huomioitavaa
Riippuvalaisimen halkaisijan laskukaavat
Kaksi suosittua kaavaa:
Riipuksen halkaisija = saarekkeen leveys ÷ 5
Riippuvalaisimien yhteenlaskettu leveys = 60–70 % saarekkeen pituudesta
Valovirrat riippuvalaisimien eri käyttökohteissa
Tehtäväalueet: 300–600+ lumenia
Yleisvalaistus: 200–300 luumenia
Koristeelliset riippuvalaisimet: tilan ja tunnelman mukaan
Muotojen valitseminen
Pallo: tasainen, pehmeä valo
Kartio: kohdistettu työvalaistus
Rumpu: lämmin tunnelmavalo
Lineaarinen: moderni, suunnattava valaistus
Kuinka Philips Hue auttaa nostamaan riippuvalaisimien tasoa
Philips Hue -riippuvalaisimet ja älykkäät lamput tuovat monipuolista valaistusta jokaiseen tilaan. Voit säätää kirkkautta, värilämpötilaa tai jopa luoda kohtauksia, jotka vaihtuvat automaattisesti päivän mittaan.
Kohokohtiin kuuluvat:
Kirkkauden hienosäätö työ- tai tunnelmavalaistukseen
Lämpimästä viileän valkoiseen ja värivaihtoehdot (mallin mukaan)
Himmennys ilman uudelleenjohdotusta
Automaatiot, jotka mukauttavat valon aamurutiiniisi tai iltatunnelmaasi
Pitkät kaapelivaihtoehdot tietyissä riippuvalaisimissa korkeisiin tiloihin asennusta varten
Käytännön tarkistuslista ennen ostamista
Ceiling height (important for drop length)
Counter, sink or table width
Pendant diameter
Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm)
Number of pendants & spacing
Type of light needed (task, ambient or decorative)
IP rating if used near water
Smart bulb compatibility
