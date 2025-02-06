Parhaat olohuoneen valaistusideat

11. lokakuuta 2024
Olohuone on paikka, jossa vietämme paljon aikaa kotona ollessa. Olipa kyse vieraiden viihdyttämisestä tai rentoutumisesta sohvalla pitkän päivän päätteeksi, olohuoneen valaistuksella on tärkeä rooli, kun haluat luoda tunnelmaa tai rentoutua. Lue eteenpäin ja katso, kuinka voit valaista olohuoneesi kauniisti jokaista hetkeä varten näillä olohuoneen valaistusideoilla.
Etsi sopivat valaisimet ja lamput olohuoneeseen
Valaistuksen kolme tasoa ovat tunnelmavalo, korostusvalo ja tehtävävalo. Olipa olohuoneesi suuri tai pieni, on jokaista valaistustasoa varten hyvä olla useita valonlähteitä. Yhdistelmä tunnelma- korostus- ja tehtävävaloa voi viedä olohuoneesi tunnelman uudelle tasolle.
Sopivan valaistustunnelman luomisessa on olennaista ottaa huomioon, millaisia asioita teet olohuoneessa. Valaisimet ja lamput voivat täydentää huoneesi sisustusta ja huonekaluja.
Olohuoneen tunnelmavalaistus
Yleisvalaistus, jota kutsutaan usein myös tunnelmavalaistukseksi, valaisee huoneen kokonaisvaltaisesti. Kannattaa yhdistää kaksi erityyppistä kattovalaisinta, joilla voit tuottaa juuri oikean määrän valoa sekä samalla lisätä estetiikkaa ja tunnelmaa.
Valaisimet tunnelmalliseen valaistukseen
Riippuvalaisimet, seinävalaisimet tai upotettavat kohdevalaisimet voidaan kaikki yhdistää koristeellisten yksityiskohtien lisäämiseksi. Kattoon asennettavat paneelivalaisimet ovat toinen vaihtoehto. Jos etsit olohuoneeseesi näyttävää valaisinta, Datura paneelivalaisin on varma valinta! Daturassa on kaksi himmennettävää valonlähdettä, jotka voidaan asettaa toistamaan mitä tahansa väriyhdistelmää. Valaisimen päävalo luo tasaista valoa alaspäin, kun taas taustavalo heijastaa valoa kattoon. Kaksi valonlähdettä tekevät valaisimesta katseenvangitsijan. Datura paneelivalaisin on saatavilla neljässä ohuessa, tyylikäässä ja kehyksettömässä mallissa:
Tyylikkäät olohuoneen valaisimet
Pöytä- ja lattiavalaisimilla lisäät olohuoneeseesi valoa helposti. Kun lisäät olohuoneen valaisimiin väriä toistavia älylamppuja, voit himmentää valoa tai asettaa lampun tuottamaan mitä vain haluamaasi väriä. Jos etsit tyylikästä vaihtoehtoa, valitse Flourish- tai Iris-pöytävalaisin. Haluatko piristystä nurkkaan? Kapea Signe gradient -lattiavalaisin mahtuu pienimpiinkin tiloihin. Kun olohuoneen valaisimet on asetettu paikoilleen, määritä niiden valaistusasetukset vastaamaan tilannetta – juhlia, elokuvailtaa tai rentoutumista sohvalla!
Valaisimet tehtävävalaistukseen
Lisäämällä olohuoneeseen tehtävävalaistusta saat enemmän irti esimerkiksi lukemisesta ja perheen yhteisistä hetkistä. Lisää olohuoneeseen matalia riippuvalaisimia, kattovalaisimia tai lattia- ja pöytävalaisimia. Riippuvalaisimet ovat sisustuselementti, joka ei ole tiellä olohuoneessa liikkuessasi.
Valaisimet korostusvalaistukseen
Ryhdy luovaksi korostusvalaistuksen kanssa! Korostusvalot on suunniteltu korostamaan erityispiirteitä, kuten takkaa tai yksittäisiä esineitä, kuten kehystettyjä kuvia. Korostusvalot voivat olla jopa katseenvangitsijoita.
Philips Hue Lightguide -lamput ovat täydellinen esimerkki tästä! Käsinpuhalletut ja kristallinkirkkaasta lasista valmistetut Lightguide-lamput antavat tilalle tyylikkään ilmeen. Lampun sisällä olevan valoputken ja ulkoisen pinnoitteen heijastukset luovat ainutlaatuisen valoefektin, joka täydentää lampun ainutlaatuista muotoa. Valitse muodoista pieni pallo, suuri pallo, soikean tai kartion mallinen lamppu tai Edison-lamppu. Käytä lamppuja nykyisissä pöytävalaisimissasi (varjostinta ei tarvita!) sisustuksen mukaan. Voit myös ripustaa ne sohvapöydän yläpuolelle tai lukunurkkaukseen käyttämällä tekstiilipäällysteistä johtoa ja tyylikästä lamppukupua.
Luo tunnelmaa olohuoneeseen valonauhoilla
Luo jokaiseen olohuoneessa vietettyyn hetkeen sopiva tunnelma. Valonauhat ovat varma valinta. Valonauhoilla on helppo mukauttaa olohuoneesi mihin tahansa tunnelmaan ja toimintaan – romanttisesta illanvietosta pelihetkiin.
Koska olohuoneessasi on eri valaistusalueita, on tärkeää ottaa huomioon erilaisia vaihtoehtoja. Philips Hue -valonauhoja voidaan käyttää pitkillä pinnoilla, kuten katon rajassa, tai pienemmissä tiloissa, kuten kirjahyllyissä.
Tutustu valonauhoihin ja löydä olohuoneeseesi parhaiten sopivat valonauhat.
Valonauhoilla voit korostaa huonekaluja monipuolisesti. Taivuta ja muotoile niitä lisätäksesi valoa ja väriä juuri sinne, missä sitä tarvitset.
Muut olohuoneen valaistusvaihtoehdot
Jos olohuoneesi on suuri tai sinne ei tule luonnollista päivänvaloa, on hyvä harkita kaikkia valonlähteitä, joita tarvitset valaistaksesi huoneen tasaisesti. Upotettavat kohdevalaisimet ja seinävalaisimet ovat hyvä yhdistelmä suuren huoneen yleisvalaistukseen. Valitse pimeisiin kulmiin tai lukunurkkauksiin korkeat säädettävät lattiavalaisimet tai kattovalaisimet, jotka luovat valoa ylhäältä päin. Valonauhat luovat pehmeää ja tasaista valoa pimeisiin tai varjoisiin tiloihin, kuten television, kaappien tai kasvien taakse.
Vinkki: Käytä Hue-sovelluksen valaistusasetuksia luodaksesi haluamasi tunnelman. Voit tallentaa suosikkisi, jotta voit valita ne helposti milloin haluat!