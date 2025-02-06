Parhaat olohuoneen valaistusideat

Jos olohuoneesi on suuri tai sinne ei tule luonnollista päivänvaloa, on hyvä harkita kaikkia valonlähteitä, joita tarvitset valaistaksesi huoneen tasaisesti. Upotettavat kohdevalaisimet ja seinävalaisimet ovat hyvä yhdistelmä suuren huoneen yleisvalaistukseen. Valitse pimeisiin kulmiin tai lukunurkkauksiin korkeat säädettävät lattiavalaisimet tai kattovalaisimet, jotka luovat valoa ylhäältä päin. Valonauhat luovat pehmeää ja tasaista valoa pimeisiin tai varjoisiin tiloihin, kuten television, kaappien tai kasvien taakse.

Vinkki: Käytä Hue-sovelluksen valaistusasetuksia luodaksesi haluamasi tunnelman. Voit tallentaa suosikkisi, jotta voit valita ne helposti milloin haluat!