Aina ei ole mahdollista pyhittää yhtä huonetta vain pelaamista varten, ja pelaaminen voi tapahtua esimerkiksi makuu- tai työhuoneessa. Onneksi älyvalaistuksella voidaan luoda täydellinen tunnelma joka hetkeen – olipa kyseessä sitten pelaaminen tai ei.

Jos pelihuoneesi on myös työhuone, kokeile asettaa pelihuoneesi valoillesi Keskity-valaistusasetus työskentelyn ajaksi. Siinä valosi toistavat viileän valkoista valoa, joka auttaa keskittymään. Onko pelitilasi myös makuuhuone? Kokeile Käy nukkumaan -automaatiota, jossa valaistus himmenee hitaasti lämpimäksi hehkuksi ja siten viestittää, että on aika mennä nukkumaan – ei enää myöhäisillan pelejä!