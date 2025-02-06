5. syyskuuta 2024
Pelihuoneen valaistus voi viedä pelaamisen seuraavalle tasolle, halusitpa sitten luoda upean ympäristön yksinpelejä varten tai tilan, jossa voitat vihollisia yhdessä ystäviesi kanssa. Tässä ovat parhaat pelihuoneen valaistusideamme.
Pelivalot tietokoneellesi
PC-pelaamiseen tarkoitetuilla pelihuoneen valoilla voidaan luoda todella mukaansatempaava kokemus – varsinkin, kun valot synkronoidaan näytön kanssa.
Näyttöjen taustavalaistus
Play gradient valonauhat PC:lle on tarkoitettu näytön taustavalaistukseksi. Valonauhat on suunniteltu yhden tai kolmen näytön kokoonpanoja varten, ja ne on helppo kiinnittää näytön takaosaan mukana tulevilla kiinnikkeillä. Valonauhoissa on "värialueet", joiden LED-valot ovat erikseen ohjattavissa – näin varmistetaan tasainen valoyhdistelmä.
Pelivalaistus lisää vaikuttavuutta
Mitkä tahansa Huen väriä toistavat valot voidaan lisätä pelihuoneeseen ja synkronoida näytön kanssa. Suosittelemme tähän kokoonpanoon Play valopalkkeja, jotka voidaan asettaa vaaka- tai pystysuoraan näytön molemmille puolille. Signe pöytävalaisin voi luoda liukuvärjättyä valoa PC-pelikokoonpanon kummallakin puolella.
Synkronoi pelivalot
Kun valonauhat ovat paikoillaan, voit määrittää ne toistamaan yhtä tai monta väriä ja lisätä näin värikästä hehkua näytön ympärille. Ja vielä paranee: synkronoi valonauhat näyttösi kanssa, niin ne himmenevät, kirkastuvat ja välkkyvät pelin tapahtumien mukana! Maksuttoman Hue Sync -työpöytäsovelluksen avulla voit synkronoida näytön sisällön PC-pelihuoneen valoihin.
Pelivalot televisiolle
Pelaatko mieluummin konsolilla? Ota käyttöön Play HDMI sync box 8K, joka tukee korkealaatuisinta kuvaa ja tarjoaa huippuluokkaisen valon synkronoinnin. Siinä on neljä HDMI-porttia, joten voit liittää minkä tahansa pelikonsolin ja synkronoida pelit valojesi kanssa.
Käytä valaistuksessa Play gradient valonauhaa TV:lle: se on saatavilla kolmessa eri koossa ja mukana toimitetaan kiinnikkeet, joilla valonauha on helppo kiinnittää television taakse.
Voit saada lisää värivaloa lisäämällä TV:n alle Play gradient valoputken, jonka voi asettaa juuri sopivaan kulmaan. Voit synkronoida jopa 10 valoa kerralla – valoja voidaan siis sijoitella enemmän ympäri huonetta, jotta vaikutelma on täysin mukaansatempaava.
Päivisin kotitoimisto, iltaisin pelihuone
Aina ei ole mahdollista pyhittää yhtä huonetta vain pelaamista varten, ja pelaaminen voi tapahtua esimerkiksi makuu- tai työhuoneessa. Onneksi älyvalaistuksella voidaan luoda täydellinen tunnelma joka hetkeen – olipa kyseessä sitten pelaaminen tai ei.
Jos pelihuoneesi on myös työhuone, kokeile asettaa pelihuoneesi valoillesi Keskity-valaistusasetus työskentelyn ajaksi. Siinä valosi toistavat viileän valkoista valoa, joka auttaa keskittymään. Onko pelitilasi myös makuuhuone? Kokeile Käy nukkumaan -automaatiota, jossa valaistus himmenee hitaasti lämpimäksi hehkuksi ja siten viestittää, että on aika mennä nukkumaan – ei enää myöhäisillan pelejä!