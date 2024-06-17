Tuki
01. maaliskuuta 2024

Kaappien alle asennettava valaistus on suosittu tapa lisätä kotiisi valaistusta hienovaraisella ja tyylikkäällä tavalla. LED-valonauhat ovat optimaalisia tähän tarkoitukseen – ne tuottavat kaunista valoa ja ne on helppo asentaa. Tutustu miten voit valaista LED-valonauhojen avulla kaappien alapintaa. 

Oikeanlainen valaistus keskittymiseen ja tunnelman luomiseen

Kaappien alla olevalla valaistuksella voi olla kaksi käyttötarkoitusta: toimia työvalaistuksena ja yleisvalaistuksena. Työvalaistuksessa on kyse valosta, joka auttaa tietyissä tehtävissä, kuten ruoanlaitossa, työskentelyssä tai lukemisessa. Yleisvalaistus tuo tilaan yleistä lämpöä ja tunnelmaa. Yleisvalaistuksella tarkoitetaan yleensä huoneen ensisijaista valonlähdettä, mutta kaappien alla oleva valaistus voi myös tukea tämän tyyppistä valaistusta, kun se yhdistetään esimerkiksi katto- ja lattiavalaisimiin. 

Keittiön kaapinalusvalot

Lisäämällä valonauhat keittiön kaappien alle saat käyttöösi kirkkaan kohdevalon ruoanlaittoa ja astioiden pesua varten. Valonauhat ovat suosittu valinta keittiön kaappien alle, koska ne valaisevat työskentelytilasi suoraan yläpuolelta.  

Mieti ennen valojen asentamista, millainen valaistava työtaso on. Jos taso on vaalea tai kiiltävä, valonauhan valon ei tarvitse olla niin kirkas, sillä taso heijastaa valoa ylöspäin. Jos työtaso on kuitenkin tummempi tai mattapintainen, valonauhan kirkkauden on oltava korkeampi.

Philips Hue ‑valonauhat ovat monipuolinen valonlähde keittiöön. Älyvaloja käytettäessä voit himmentää ja kirkastaa valonauhoja eri vuorokaudenaikoina tai luoda keittiöösi värikkään valaistuksen illallista tai juhlia varten.

Nainen ottaa kirjaa hyllyltä, joka on valaistu kaapinalusvalolla.

Minne kaapinalusvalo kannattaa asentaa

Kiinnitä valonauhat kaapin lähempään reunaan, mikä maksimoi valon ohjaamalla sen työtasosi poikki sen sijaan, että suuntaisit sen takaosaan. Voit piilottaa valonauhan asentamalla sen kaapin ala-etukiskon taakse. Ole varovainen, ettei kisko estä valoa – testaa sijaintisi ennen kuin irrotat liimapohjan ja kiinnität sen kaappiin. 

LED-valonauhojen asennus kaapin alle

Philips Hue -valonauhojen asentaminen kaappien alle on helppoa – poraamista tai uudelleenjohdotusta ei vaadita. Irrota liimapinnan suoja ja kiinnitä valonauha mille tahansa kiinteälle pinnalle. Onko valonauha liian pitkä? Leikkaa se sopivan kokoiseksi merkittyjä leikkausviivoja pitkin. Älä kuitenkaan unohda, että voit jopa taivuttaa sen kaarevien pintojen ympärille, joten sinun ei ehkä tarvitse leikata sitä ollenkaan!

Jos haluat pidemmän, koko keittiön kaapiston pituisen valonauhan, käytä valonauhan jatkopalaa. Philips Hue -valonauhan jatkopalan avulla voit pidentää valonauhat enintään 10 metrin pituiseksi – sinun tarvitsee vain liittää valonauhat yhteen mukana toimitettujen liitinosien avulla. 

