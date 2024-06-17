Lisäämällä valonauhat keittiön kaappien alle saat käyttöösi kirkkaan kohdevalon ruoanlaittoa ja astioiden pesua varten. Valonauhat ovat suosittu valinta keittiön kaappien alle, koska ne valaisevat työskentelytilasi suoraan yläpuolelta.

Mieti ennen valojen asentamista, millainen valaistava työtaso on. Jos taso on vaalea tai kiiltävä, valonauhan valon ei tarvitse olla niin kirkas, sillä taso heijastaa valoa ylöspäin. Jos työtaso on kuitenkin tummempi tai mattapintainen, valonauhan kirkkauden on oltava korkeampi.

Philips Hue ‑valonauhat ovat monipuolinen valonlähde keittiöön. Älyvaloja käytettäessä voit himmentää ja kirkastaa valonauhoja eri vuorokaudenaikoina tai luoda keittiöösi värikkään valaistuksen illallista tai juhlia varten.