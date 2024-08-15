Tuki
Mikä on kiskovalaistus?

24.1.2024

Valaistussuunnittelusta puhuttaessa kiskovalaisimet loistavat monipuolisuudellaan ja dynaamisuudellaan. Kiskovalaisimella tarkoitetaan valaisinta, jossa valoelementit voidaan sijoittaa vapaasti modulaariseen, monia eri tyyppisiä valaisimia (kuten kohdevalaisimia, riippuvalaisimia tai valopalkkeja) tukevaan kiskoon. Modulaarisen rakenteen ansiosta valot voidaan suunnata sinne, missä tarvitaan valoa. Nämä valaistusratkaisut ovat helposti asennettavia ja laajennettavia. Koska ne voidaan sijoittaa vapaasti ja tarjolla on monipuolinen valikoima eri tyylisiä monipuolisia valaisimia, ne sopivat moniin erilaisiin tiloihin ja tarpeisiin.

Kiskovalaistuksen perusperiaate

Kiskovalaisimien peruselementti on yleensä joko seinälle tai kattoon asennettava asennuskisko. Se toimii sekä rakenteellisena tukena että sähkökanavana, joka antaa virtaa kaiteeseen asennettaville valoille. Valoelementit asennetaan kiskoon liittimillä tai sovittimilla, jotka on suunniteltu helposti mukautettaviksi. Yksi kiskovalaisimen tärkeimmistä eduista onkin juuri mahdollisuus sijoittaa ja suunnata valoelementit vapaasti tarpeen mukaan.

TBD Black Perifo älykkäät kohdevalot kattoon kiinnitetyllä kiskolla

Kiskovalaisimen toimintaperiaate

Ratavalaistuksen loisto syntyy kolmesta olennaisesta komponentista: virtalähteestä, kiskoista ja liittimistä sekä valaisimista.

Ratavalaistuksen virtalähteitä on kolmenlaisia. Mikä on sinulle tehokkain, riippuu suunnittelustasi ja vaatimuksistasi. Valitse seuraavista:

  • Katon pääty-yksiköt: Strategisesti kiskon päähän asennettavat yksiköt
  • Kiskojen väliset: Kahden kiskon väliin sijoitettavat saumattoman virranjaon varmistavat yksiköt
  • Seinään asennettavat yksiköt: Suunniteltu seinälle asennettaville kiskoille

Voit yhdistää monipuoliset kiskot ja liittimet toisiinsa ja määrittää kiskovalaistusjärjestelmän tarpeihisi parhaiten vastaavan. Philips Hue Perifossa voit valita seuraavista:

  • 0,5 m:n kiskot: Ihanteelliset tiukkojen käännösten ja pienimuotoisten valaistuselementtien toteuttamiseen
  • 1 m:n kiskot: Erinomaisesti useimpiin tiloihin sopivat kiskot, joihin mahtuu useita valoelementtejä
  • 1,5 m:n kiskot: Vaikuttavat ja tilaa hallitsevat kiskot sopivat erinomaisesti pitkien tilojen valaiseminen ja dramaattisten valaistustehosteiden luomiseen
  • Suora liitin: Kiskojen kytkemiseen suoraan peräkkäin
  • Ulkokulmaliitin: Ohjaa valaistuksen kauniisti kulmien ympäri
  • Sisäkulmaliitin: Valaistuskiskojen ohjaamiseen vastakkaiseen suuntaan kuin ulkokulmaliittimellä

Erilaiset ratavalaisimet sopivat erilaisiin valaistustarpeisiin ja mieltymyksiin. Philips Hue Perifossa voit valita seuraavista:

  • Kohdevalaisimet: Tuottavat kirkkaan valon kohdennettuun alueeseen, sopivat ihanteellisesti kohdealueen korostamiseen
  • Riippuvalaisimet: Korkeussäädettävät alas valaisevat valot, ihanteelliset ruokapöytien päälle
  • Lineaariset valopalkit: Valaiset suuret tilat elegantisti värikkäällä hajavalolla
  • Liukuvärivaloputket: Muodostaa tasaisesti muuttuvan monivärisen valon valaistulle pinnalle
Smart Perifo -valoputki kiskoon asennettuna kattoon taideteoksen yläpuolelle
Musta Perifo älykäs riippuvalaisin olohuoneessa

Kiskovalaisimen asentaminen

Haluatpa sitten asentaa kiskovalaistuksen pieneen käytävään tai suureen keittiöön, tämä vaiheittainen opas auttaa sinua piristämään tilaasi helposti – ja saat hienostuneen ilmeen!

Kiskovalaisimen elementtien väli

Kiskovalaisimen ihanteellinen sijoittaminen on oma taiteenlajinsa, jossa avainasemassa ovat valaistavan tilan ominaisuudet. Asuintiloissa valoelementit suositellaan yleensä asennettavaksi 0,6–1,2 metrin etäisyydelle toisistaan, jotta valo jakautuu tasaisesti. Mutta jos tarkoituksena on nostaa esiin yksittäisiä kohteita tai esineitä, se onnistuu ehkä parhaiten tätä tiheämmällä asettelulla. Valojen sijoitusta kiskoon kannattaakin kokeilla rohkeasti, jotta löydät varmasti täydellisen tasapainoisen valaistusasettelun. Juuri tämä monipuolisuus on kiskovalaistuksen vahvuus.

Välkky idea: Onko kiskovalaisin viittä vaille asennusvalmis? Testaa suunnittelemaasi asennuspaikkaa sijoittamalla valaisin ensin lattialle ennen kuin alat porata ruuvinreikiä. Näin voit kokeilla eri sijoitusvaihtoehtoja ja valojen suuntauksia ennen kuin sitoudut poraamalla reikiä seinään!

