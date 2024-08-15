Mikä on kiskovalaistus?

24.1.2024

Valaistussuunnittelusta puhuttaessa kiskovalaisimet loistavat monipuolisuudellaan ja dynaamisuudellaan. Kiskovalaisimella tarkoitetaan valaisinta, jossa valoelementit voidaan sijoittaa vapaasti modulaariseen, monia eri tyyppisiä valaisimia (kuten kohdevalaisimia, riippuvalaisimia tai valopalkkeja) tukevaan kiskoon. Modulaarisen rakenteen ansiosta valot voidaan suunnata sinne, missä tarvitaan valoa. Nämä valaistusratkaisut ovat helposti asennettavia ja laajennettavia. Koska ne voidaan sijoittaa vapaasti ja tarjolla on monipuolinen valikoima eri tyylisiä monipuolisia valaisimia, ne sopivat moniin erilaisiin tiloihin ja tarpeisiin.