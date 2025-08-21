Tuki
  • Valvo kotiasi reaaliajassa
  • Kodin turvallisuus kämmenelläsi
  • Vastaanota välittömiä hälytyksiä

Kodin turvallisuus Hue-sovelluksessa

Sinulla on kaikki tarvittavat työkalut: Secure-kamerat, liiketunnistimet, ovisensorit ja älyvalot. Tutustu nyt niiden aivoihin, Philips Hue -sovelluksen Turvakeskukseen – ja tee kodistasi entistä älykkäämpi ja turvatumpi.

Täydellinen kodin turva ja valojen etäohjaus Hue-sovelluksella

Hue Securen mukana toimitetaan harkittuja ohjelmisto-ominaisuuksia, jotka on suunniteltu auttamaan sinua tuntemaan olosi turvalliseksi missä tahansa oletkin. Tässä on muutamia tiimimme parhaita valintoja.

Pariskunta katsoo turvakameran materiaalia tabletilla

Valohälytys

Käynnistä valot ja sireenit automaattisesti tai tarvittaessa, kun aseistetussa tilassa havaitaan liikettä, mikä lisää kodin turvaa.

Henkilö valvoo etuoveaan Hue Secure -video-ovikellolla Hue-sovelluksen kautta ollessaan poissa kotoa.
Icon-timer

Välittömät älykkäät hälytykset

Vastaanota reaaliaikaisia ilmoituksia Hue-sovelluksella, kun video-ovikellosi, liiketunnistimesi, ovisensorisi tai kamerasi havaitsevat toimintaa. Havaitsitko jotain epätavallista? Ryhdy välittömästi toimiin tai aktivoi hälytykset tunkeutumisen estämiseksi.

Mies katsoo älypuhelintaan seisten ulkotilassa.
Kuvake - kotiaikajana

Aikajana

Seuraa, mitä kaikkea kotonasi tai sen ympärillä tapahtuu, olitpa missä tahansa.

Nainen etuovella puhuu ja vilkuttaa Hue Secure -video-ovikellolle.
Icon-alarm

Valosoitto ja hälytykset

Muunna Philips Hue -valosi turvasignaaleiksi – vastaanota ilmoitus, kun joku soittaa ovikelloa tai kun savuhälytyksen sireeni käynnistyy.

Mies aktivoi Hue-turvajärjestelmänsä Hue-sovelluksella lähtiessään kotoaan.
Icon-settings

Valmiustila-automaatio

Voit helposti aktivoida ja deaktivoida turvajärjestelmän aikataulun mukaisesti tai hallita kaikkea suoraan sovelluksesta.

Seinäpistorasiaan kytketty Hue Smart Chime -soittokello joka antaa hälytyksen.
Kuvake - liikeherkkyys

Luo läsnäolovaikutelma

Käytä valojasi luodaksesi illuusion toiminnasta kotona, jopa poissa ollessasi.

Valkoinen Hue Secure -kamera ja Hue-sovellus, jossa näkyvät Plus-sopimuksen tilauksella saatavilla olevat edistykselliset turvaominaisuudet.

Hanki lisää ominaisuuksia sopimuksella

Valitse Basic- tai Plus-sopimus, niin voit hyödyntää edistyneitä ominaisuuksia, kuten videohistoriaa, aktiviteettialueita sekä entistä älykkäämpiä hälytyksiä, joissa ilmoitetaan, kun kamera havaitsee ihmisen, eläimen tai ajoneuvon.

A näkee lähetin etuovellaan älypuhelimellaan Hue-sovelluksen kautta.

Saumaton valojen ja kodin turvallisuuden hallinta yhdessä sovelluksessa

Hue-sovelluksen avulla voit ohjata älykästä hälytysjärjestelmääsi mistä tahansa, missä on Internet-yhteys. Yhdellä napautuksella voit aktivoida tai deaktivoida järjestelmän, myöntää käyttöoikeuksia kotisi jäsenille – tai vain tarkistaa, oletko unohtanut takaoven auki.

Musta Hue Bridge Pro -älykotikeskus

Päivitä Hue Bridge Prohon – tee valoistasi liiketunnistimia

Tee valoistasi älykkäämpiä Hue Bridge Pron avulla. Muunna ne tunnistimiksi, jotka reagoivat liikkeeseen, lähettävät ilmoituksia ja valaisevat jokaisen hetken. Lisäksi voit käyttää valohälytyksiä, luo läsnäolovaikutelma -automaatiota ja muita valotoimintoja – kaikki tämä järjestelmästä, jonka jo tunnet.

