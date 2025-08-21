Sinulla on kaikki tarvittavat työkalut: Secure-kamerat, liiketunnistimet, ovisensorit ja älyvalot. Tutustu nyt niiden aivoihin, Philips Hue -sovelluksen Turvakeskukseen – ja tee kodistasi entistä älykkäämpi ja turvatumpi.
- Valvo kotiasi reaaliajassa
- Kodin turvallisuus kämmenelläsi
- Vastaanota välittömiä hälytyksiä
Täydellinen kodin turva ja valojen etäohjaus Hue-sovelluksella
Hue Securen mukana toimitetaan harkittuja ohjelmisto-ominaisuuksia, jotka on suunniteltu auttamaan sinua tuntemaan olosi turvalliseksi missä tahansa oletkin. Tässä on muutamia tiimimme parhaita valintoja.
Valohälytys
Käynnistä valot ja sireenit automaattisesti tai tarvittaessa, kun aseistetussa tilassa havaitaan liikettä, mikä lisää kodin turvaa.
Välittömät älykkäät hälytykset
Vastaanota reaaliaikaisia ilmoituksia Hue-sovelluksella, kun video-ovikellosi, liiketunnistimesi, ovisensorisi tai kamerasi havaitsevat toimintaa. Havaitsitko jotain epätavallista? Ryhdy välittömästi toimiin tai aktivoi hälytykset tunkeutumisen estämiseksi.
Aikajana
Seuraa, mitä kaikkea kotonasi tai sen ympärillä tapahtuu, olitpa missä tahansa.
Valosoitto ja hälytykset
Muunna Philips Hue -valosi turvasignaaleiksi – vastaanota ilmoitus, kun joku soittaa ovikelloa tai kun savuhälytyksen sireeni käynnistyy.
Valmiustila-automaatio
Voit helposti aktivoida ja deaktivoida turvajärjestelmän aikataulun mukaisesti tai hallita kaikkea suoraan sovelluksesta.
Luo läsnäolovaikutelma
Käytä valojasi luodaksesi illuusion toiminnasta kotona, jopa poissa ollessasi.
Hanki lisää ominaisuuksia sopimuksella
Valitse Basic- tai Plus-sopimus, niin voit hyödyntää edistyneitä ominaisuuksia, kuten videohistoriaa, aktiviteettialueita sekä entistä älykkäämpiä hälytyksiä, joissa ilmoitetaan, kun kamera havaitsee ihmisen, eläimen tai ajoneuvon.
Saumaton valojen ja kodin turvallisuuden hallinta yhdessä sovelluksessa
Hue-sovelluksen avulla voit ohjata älykästä hälytysjärjestelmääsi mistä tahansa, missä on Internet-yhteys. Yhdellä napautuksella voit aktivoida tai deaktivoida järjestelmän, myöntää käyttöoikeuksia kotisi jäsenille – tai vain tarkistaa, oletko unohtanut takaoven auki.
Päivitä Hue Bridge Prohon – tee valoistasi liiketunnistimia
Tee valoistasi älykkäämpiä Hue Bridge Pron avulla. Muunna ne tunnistimiksi, jotka reagoivat liikkeeseen, lähettävät ilmoituksia ja valaisevat jokaisen hetken. Lisäksi voit käyttää valohälytyksiä, luo läsnäolovaikutelma -automaatiota ja muita valotoimintoja – kaikki tämä järjestelmästä, jonka jo tunnet.
Kysymyksiä ja vastauksia kodin turvajärjestelmistä
Mitä voin nähdä suojatulla aikajanalla video-ovikellollani ja soittokellollani?
Mitä voin tehdä turvajärjestelmäni avulla, jos epäilen, että kodissani on tunkeilija?
Mitkä Philips Hue -tuotteet toimivat Secure-kokoonpanon kanssa?
Kuinka monta Secure-kameraa, video-ovikelloa tai soittokelloa voi olla yhdessä Philips Hue -kodissa?
Millä teknologialla voit hallita kotisi turvallisuutta etänä?
Antaako sovelluksen video-ovikello ilmoituksen puhelimessani?
Etkö löytänyt etsimääsi vastausta?
¹Edellyttää Philips Hue Bridgea.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.