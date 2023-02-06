Tuki

Philips Hue ja August

Philips Huen ja Augustin avulla älylukot toimivat yhdessä valojesi kanssa ja tekevät kodistasi todella älykkään.

Älykkäät lukot älykotiin

Avaimeton sisäänkäynti, automaattiset valot

Augustin älylukot mahdollistavat avaimettoman kulun kotiisi – ja Philips Hue -järjestelmään yhdistettynä valot syttyvät jo ennen kuin astut ovesta sisään.

Mies sulkee oven lähtiessään kotoa

Kodin valaistus, joka reagoi kotiovesi lukon käyttöön

Ohjelmoi valot sammumaan ja ovi lukittumaan automaattisesti, kun olet menossa nukkumaan. Tai aseta oven lukitus avautumaan ja valot syttymään töistä tullessasi!

Valikoima Philips Hue ‑lamppuja, älykodin valokytkimiä ja Hue Bridge

Hanki August-älylukko

Augustin älylukot eivät vain näytä upeilta – ne myös auttavat sinua tuntemaan olosi turvallisemmaksi kaikkialla kodissasi.

Siirry Augustin sivustolle
Pyydä tukea

Autamme aina mielellämme! Jos tarvitset lisätukea Philips Huen ja Augustin yhdistämisessä, tutustu muihin kysymyksiin ja vastauksiin tai ota meihin yhteyttä.

Siirry tukeen

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

