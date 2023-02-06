Philips Huen ja Augustin avulla älylukot toimivat yhdessä valojesi kanssa ja tekevät kodistasi todella älykkään.
Philips Hue ja August
Älykkäät lukot älykotiin
Avaimeton sisäänkäynti, automaattiset valot
Augustin älylukot mahdollistavat avaimettoman kulun kotiisi – ja Philips Hue -järjestelmään yhdistettynä valot syttyvät jo ennen kuin astut ovesta sisään.
Kodin valaistus, joka reagoi kotiovesi lukon käyttöön
Ohjelmoi valot sammumaan ja ovi lukittumaan automaattisesti, kun olet menossa nukkumaan. Tai aseta oven lukitus avautumaan ja valot syttymään töistä tullessasi!
Hanki August-älylukko
Augustin älylukot eivät vain näytä upeilta – ne myös auttavat sinua tuntemaan olosi turvallisemmaksi kaikkialla kodissasi.
Pyydä tukea
Autamme aina mielellämme! Jos tarvitset lisätukea Philips Huen ja Augustin yhdistämisessä, tutustu muihin kysymyksiin ja vastauksiin tai ota meihin yhteyttä.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.