*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
100 W:n virtalähde ulkokäyttöön
Täytä koko ulkotilasi älyvaloilla käyttämällä tätä ulkokäyttöön soveltuvaa virtalähdettä, johon voit kytkeä erilaisia valoja 100 W:n rajaan saakka. Voit käyttää kummassakin liitännässä kahta enintään 30 metriä pitkää kaapelia pienjännitteisten Philips Hue -ulkovalaisimien kytkemiseen. Laske yhteen valaisimien teho watteina äläkä ylitä virtalähteen 100 W:n enimmäistehorajaa.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Jatkokaapeli
- Teho jopa 100 W
- Musta
Helppo asentaa ja laajentaa
Valaise synkät polut, korosta maisemointia tai luo terassille ainutlaatuinen tunnelma. Voit tehdä tämän kaiken itse Huen spotti- tai pollarivalaisimilla. Tuotteet perustuvat pienen jännitteen käyttöön, joten niiden käyttö on turvallista ja asentaminen helppoa. Ulkovalaistus on nyt yksinkertaista: voit käyttää luovuuttasi ja laajentaa mielin määrin.
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Synteettinen