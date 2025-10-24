Tuki
Lähikuva edestä Hue Älypistoke

Älypistoke

Tällä pienellä ja huomaamattomalla lisävarusteella voit muuttaa minkä tahansa valaisimen älyvalaisimeksi, jota voidaan ohjata Hue-sovelluksella tai puheella. Valaisimessa ei tarvita edes Hue-lamppua. Käytä Bluetooth-yhteyttä valaisimen välitöntä ohjausta varten tai muodosta yhteys Hue-siltaan, niin saat käyttöösi lisää ominaisuuksia.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Bluetooth käytössä
  • Hue Bridge käytössä
  • Lisää mikä tahansa valo Hue-järjestelmään
  • Bluetooth-pikaohjaus
  • Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
