Tällä pienellä ja huomaamattomalla lisävarusteella voit muuttaa minkä tahansa valaisimen älyvalaisimeksi, jota voidaan ohjata Hue-sovelluksella tai puheella. Valaisimessa ei tarvita edes Hue-lamppua. Käytä Bluetooth-yhteyttä valaisimen välitöntä ohjausta varten tai muodosta yhteys Hue-siltaan, niin saat käyttöösi lisää ominaisuuksia.