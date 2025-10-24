Älypistoke
Tällä pienellä ja huomaamattomalla lisävarusteella voit muuttaa minkä tahansa valaisimen älyvalaisimeksi, jota voidaan ohjata Hue-sovelluksella tai puheella. Valaisimessa ei tarvita edes Hue-lamppua. Käytä Bluetooth-yhteyttä valaisimen välitöntä ohjausta varten tai muodosta yhteys Hue-siltaan, niin saat käyttöösi lisää ominaisuuksia.
Nykyinen hinta on 29,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Lisää mikä tahansa valo Hue-järjestelmään
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Synteettinen