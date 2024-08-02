ALE
Tuotepaketti: 2 x Play valopalkki + Bridge Pro
Valaise seinäsi värivalolla kahdella valkoisella Hue Play -valopalkilla sekä Hue Bridge Prolla. Älykästä tunnelmavalaistusta TV:n katseluun, pelaamiseen sekä koristeluun kätevällä ohjauksella
Tämän tuotepaketin sisältö
1 x Hue White and color ambiance Play-valopalkin tuplapakkaus
Luo värikäs älyvalaistus tyylikkäällä valkoisella Play-valopalkilla. Tämä Play-valopalkin tuplapakkaus sisältää kaksi valopalkkia ja virtalähteen, johon voidaan liittää jopa kolme valoa. Valopalkit voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon tai kiinnittää television takaosaan pakkaukseen kuuluvilla kiinnikkeillä.Play-valopalkin tuplapakkaus
1 x Hue Bridge Pro
Huen älykkään keskusyksikön seuraava sukupolvi. Bridgessä on siru, joka voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwaren™ avulla, yhdistä turvajärjestelmä ja valot sekä paljon muutaBridge Pro
Tekniset tiedot
Tuotetiedot
Tuotetiedot
