Luo värikäs älyvalaistus tyylikkäällä valkoisella Play-valopalkilla. Tämä Play-valopalkin tuplapakkaus sisältää kaksi valopalkkia ja virtalähteen, johon voidaan liittää jopa kolme valoa. Valopalkit voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon tai kiinnittää television takaosaan pakkaukseen kuuluvilla kiinnikkeillä.

1 x Hue Bridge Pro

Huen älykkään keskusyksikön seuraava sukupolvi. Bridgessä on siru, joka voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwaren™ avulla, yhdistä turvajärjestelmä ja valot sekä paljon muuta