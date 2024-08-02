Tuki
Lähikuva edestä Tuotepaketti: 2 x Play valopalkki + Bridge Pro

ALE

Tuotepaketti: 2 x Play valopalkki + Bridge Pro

Valaise seinäsi värivalolla kahdella valkoisella Hue Play -valopalkilla sekä Hue Bridge Prolla. Älykästä tunnelmavalaistusta TV:n katseluun, pelaamiseen sekä koristeluun kätevällä ohjauksella

  • Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
  • Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
  • 30 päivän ilmainen palautusoikeus
  • 2-4 päivän toimitusaika
  • Turvallinen maksuyhteys

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Valkoista valoa ja värivaloa
  • Valaise epäsuoralla valolla
  • 2000–6500 K
  • Lisää 150+ valoa ja tarvikkeita
  • Ohjaus sovelluksella, puhekomennoilla ja tarvikkeilla
Näytä kaikki tuotetiedot

Tämän tuotepaketin sisältö

Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Play-valopalkin tuplapakkaus

1 x Hue White and color ambiance Play-valopalkin tuplapakkaus

Luo värikäs älyvalaistus tyylikkäällä valkoisella Play-valopalkilla. Tämä Play-valopalkin tuplapakkaus sisältää kaksi valopalkkia ja virtalähteen, johon voidaan liittää jopa kolme valoa. Valopalkit voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon tai kiinnittää television takaosaan pakkaukseen kuuluvilla kiinnikkeillä.

Play-valopalkin tuplapakkaus
Lähikuva edestä Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Huen älykkään keskusyksikön seuraava sukupolvi. Bridgessä on siru, joka voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwaren™ avulla, yhdistä turvajärjestelmä ja valot sekä paljon muuta

Bridge Pro

Tuotepakkauksia, joista saatat pitää

Osta 2, säästä 30 %
Signe gradient -lattiavalaisin

Hue White and color ambiance

Signe gradient -lattiavalaisin

329,99 €

Osta 2, säästä 30 %
Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä

Hue White and color ambiance

Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä

159,99 €

Osta 2, säästä 30 %
Motion sensor

Hue

Motion sensor

44,99 €

Osta 2, säästä 30 %
Signe gradient -pöytävalaisin

Hue White and color ambiance

Signe gradient -pöytävalaisin

219,99 €

Osta 2, säästä 30 %
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

21,99 €

A60 - E27-älylamppu (3 kpl)

Hue White ambiance Filament

A60 - E27-älylamppu (3 kpl)

99,99 €

Osta 2, säästä 30 %
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

Hue White ambiance

GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

69,99 €

Osta 2, säästä 30 %
GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)

Hue White ambiance

GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)

49,99 €

Osta 2, säästä 30 %
GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)

Hue White and color ambiance

GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)

109,99 €

Osta 2, säästä 30 %
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

Hue White and color ambiance

GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

159,99 €

Osta 2, säästä 30 %
Play-valopalkin tuplapakkaus

Hue White and color ambiance

Play-valopalkin tuplapakkaus

139,99 €

Osta tuotepakkauksia, jotka sisältävät Bridgen
  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay