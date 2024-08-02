ALE
Tuotepaketti: Ambiance gradient valonauha + Bridge Pro
Luo upeaa tunnelmaa Ambiance gradient valonauhalla ja Bridge Prolla. Upeita yhdistelmiä mukautettavaa valoa elävöittämään huonetta sekä älykäs ohjaus Hue-sovelluksessa.
Nykyinen hinta on 212,48 €, alkuperäinen hinta on 249,98 €
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Valkoista valoa ja värivaloa
- Tasainen värien sulautuminen
- Lisää 150+ valoa ja tarvikkeita
- Jopa 1 800 luumenia
- Ohjaa sovelluksella, puhekomennoilla ja tarvikkeilla
Tämän tuotepaketin sisältö
1 x Hue White and color ambiance Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä
Tämä gradient-liukuväritekniikkaa käyttävä valonauha yhdistää useita erivärisiä valoja. Se on joustava ja jatkettavissa 10 metriin, joten voit lisätä loistavan väriyhdistelmän mihin tahansa tilaan.Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä
1 x Hue Bridge Pro
Huen älykkään keskusyksikön seuraava sukupolvi. Bridgessä on siru, joka voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwaren™ avulla, yhdistä turvajärjestelmä ja valot sekä paljon muutaBridge Pro
Tekniset tiedot
Tuotepakkauksia, joista saatat pitää
Hue White and color ambiance
Signe gradient -lattiavalaisin
329,99 €
Hue White and color ambiance
Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä
159,99 €
Hue
Motion sensor
44,99 €
Hue White and color ambiance
Signe gradient -pöytävalaisin
219,99 €
Hue
Dimmer switch
21,99 €
Hue White ambiance
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)
69,99 €
Hue White ambiance
GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
49,99 €
Hue White and color ambiance
GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
109,99 €
Hue White and color ambiance
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)
159,99 €
Hue White and color ambiance
Play-valopalkin tuplapakkaus
139,99 €