1 x Hue Bridge Pro

Huen älykkään keskusyksikön seuraava sukupolvi. Bridgessä on siru, joka voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwaren™ avulla, yhdistä turvajärjestelmä ja valot sekä paljon muuta