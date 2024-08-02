Tämän tuotepaketin sisältö

1 x Hue White and color ambiance Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä Valaise mikä tahansa kohta kodistasi värikkäästi! Tämä joustava ja 10 metriin jatkettavissa oleva, sisäkäyttöön tarkoitettu valonauha kiinnittyy mihin tahansa pintaan ja tuottaa yhden sävyisen valkoisen tai värillisen valon. Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä

1 x Hue Dimmer switch Himmennä tai kirkasta huone, säädä valaistusasetuksia tai huolehdi parhaasta mahdollisesta valaistuksesta vuorokaudenajan mukaan. Hue-himmennin kiinnittyy seiniin tai magneettisiin pintoihin, mutta sitä voidaan käyttää myös kaukosäätimenä kotisi joka kolkassa. Dimmer switch