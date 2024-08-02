ALE
Tuotepaketti: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro
Lisää mukautettavaa valoa Hue Lightstrip Plus valonauhalla, Dimmer Switch ‑kytkimellä sekä Bridge Prolla. Monipuolista älyvaloa, langaton ohjaus ja tasainen himmennys.
Nykyinen hinta on 146,17 €, alkuperäinen hinta on 171,97 €
Haluatko tietää, milloin tuote on taas saatavilla?
Rekisteröidy, jos haluat saada sähköpostiviestin, kun tämä tuote on taas saatavilla. Lähetämme tämän sähköpostiviestin vain kerran. Lisätietoja saat tietosuojakäytännöstämme.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Valkoista valoa ja värivaloa
- Joustava ja jatkettava LED-nauha
- Paristokäyttöinen kytkin
- Lisää 150+ valoa ja tarvikkeita
- Jopa 1 700 lm
Tämän tuotepaketin sisältö
1 x Hue White and color ambiance Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä
Valaise mikä tahansa kohta kodistasi värikkäästi! Tämä joustava ja 10 metriin jatkettavissa oleva, sisäkäyttöön tarkoitettu valonauha kiinnittyy mihin tahansa pintaan ja tuottaa yhden sävyisen valkoisen tai värillisen valon.Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä
1 x Hue Dimmer switch
Himmennä tai kirkasta huone, säädä valaistusasetuksia tai huolehdi parhaasta mahdollisesta valaistuksesta vuorokaudenajan mukaan. Hue-himmennin kiinnittyy seiniin tai magneettisiin pintoihin, mutta sitä voidaan käyttää myös kaukosäätimenä kotisi joka kolkassa.Dimmer switch
1 x Hue Bridge Pro
Huen älykkään keskusyksikön seuraava sukupolvi. Bridgessä on siru, joka voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwaren™ avulla, yhdistä turvajärjestelmä ja valot sekä paljon muutaBridge Pro
