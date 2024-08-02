Tuki
Lähikuva edestä Tuotepaketti: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro

ALE

Tuotepaketti: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro

Lisää mukautettavaa valoa Hue Lightstrip Plus valonauhalla, Dimmer Switch ‑kytkimellä sekä Bridge Prolla. Monipuolista älyvaloa, langaton ohjaus ja tasainen himmennys.

Tilapäisesti loppunut varastosta

Philips Huen tietosuojailmoitus
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Valkoista valoa ja värivaloa
  • Joustava ja jatkettava LED-nauha
  • Paristokäyttöinen kytkin
  • Lisää 150+ valoa ja tarvikkeita
  • Jopa 1 700 lm
Tämän tuotepaketin sisältö

Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä

1 x Hue White and color ambiance Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä

Valaise mikä tahansa kohta kodistasi värikkäästi! Tämä joustava ja 10 metriin jatkettavissa oleva, sisäkäyttöön tarkoitettu valonauha kiinnittyy mihin tahansa pintaan ja tuottaa yhden sävyisen valkoisen tai värillisen valon.

Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä
Lähikuva edestä Hue Dimmer switch

1 x Hue Dimmer switch

Himmennä tai kirkasta huone, säädä valaistusasetuksia tai huolehdi parhaasta mahdollisesta valaistuksesta vuorokaudenajan mukaan. Hue-himmennin kiinnittyy seiniin tai magneettisiin pintoihin, mutta sitä voidaan käyttää myös kaukosäätimenä kotisi joka kolkassa.

Dimmer switch
Lähikuva edestä Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Huen älykkään keskusyksikön seuraava sukupolvi. Bridgessä on siru, joka voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwaren™ avulla, yhdistä turvajärjestelmä ja valot sekä paljon muuta

Bridge Pro

